中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁通話，各國對中方在俄烏戰爭上的立坦極為關切。中方表示將根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定中方立場，並尊重各國合理安全關切。中俄專家指出，美國和澳大利亞等西方國家對中國態度當惱火，不擇手段地找藉口，要在烏克蘭問題上逼迫中方採取守勢，並千方百計挑撥中俄關係。

據大陸《央視》報導，習近平在與普丁通話中指出，近期烏克蘭東部地區局勢急劇變化，引起國際社會高度關注。中方根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定中方立場。要摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

俄羅斯《衛星通訊社》則指出，澳大利亞總理莫里森批評中國在俄羅斯對烏克蘭特別行動時取消了俄羅斯小麥進口的限制。他稱中國的這一立場是「不可接受的」，澳大利亞正與美國、歐洲和日本一道採取措施將俄羅斯與世界隔離開來。白宮發言人薩琪也喊話，希望中國要考慮到「現在想站在歷史的哪一邊」。

中國國際問題研究院研究員沈世順受訪時表示，美國要求中國站在他們一邊，以加大對俄羅斯的壓力，這對中國來說是一種不可接受的冷戰思維。「由於美國和北約長期以來不斷東擴，擠壓俄羅斯的戰略空間，嚴重突破底線，迫使俄羅斯不得不採取反應措施。實際上中俄作為戰略協作夥伴關係，在很多方面有著共同的戰略利益，是來之不易的良好關係。」

俄羅斯國家全球安全研究所所長阿納托利．斯米爾諾夫認為，在與烏克蘭危機相關的新形勢下，美國及其西方盟友正在按照「分而治之」的舊原則行事。他說：「西方長期以來一直在千方百計挑撥中國和俄羅斯的關係，現在烏克蘭危機正在被利用。美澳為了削弱中俄戰略夥伴關係，在烏克蘭問題上逼迫中方採取守勢，不擇手段地找藉口。西方顯然對中國在烏克蘭問題上的獨立立場感到惱火。」

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅受訪時指出，圍繞烏克蘭的危機是對美國和西方國家不尊重俄羅斯安全問題的反應。他說，「當前中俄全面戰略協作夥伴關係是新型大國關係的典範。烏克蘭危機局勢的走向正是因為俄羅斯在安全問題上的合理關切不被美西方國家尊重，迫使俄羅斯不得不採取最激烈的反應措施。」

王義桅指出，西方在烏克蘭危機中扮演著不負責任且挑撥離間的角色。美國不斷推動北約東擴，首先是基於軍工集團利益的考慮，以推銷自己的軍火和武裝設備。其次美國在歐洲安全議題上不斷製造麻煩，造成了俄羅斯和歐洲國家的不信任，產生分裂和對抗。另外，北約東擴還破壞了已有的國際安全體系和歐洲的安全自主、互聯互通、能源建設，這種冷戰思維和軍備競賽模式已經造成了一系列的後果。