台灣年度最大攝影盛會「2022 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」，首站於25日起於新光三越台北信義新天地開展；新光三越文教基金會董事長吳昕陽指出，為紀念攝影展創辦人吳東興貢獻，今年下半年將啟動「吳東興攝影創作贊助計畫」，多面向支持並發掘視覺藝術創作者。

由新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦的國際攝影聯展，今年首度與美國紐約Anastasia Photo藝廊共同聯手，邀請英國紀實攝影師－克萊爾．托馬斯 Claire Thomas首度來台展出三大系列與全球首度發表新作，以及於國際競賽獲獎無數、探索世界盡頭的極境旅行攝影師馬賽Kyo等兩大師級開展；另展出今年國際攝影大賽精彩得獎作品與年度攝影大賽首獎展，全場共25位攝影師、223幅精彩影像故事展現。

政府3月將放寬商務客來台限制，身為百貨龍頭，吳昕陽對後疫情看待「正面樂觀」，且年初已對外宣示今年全年業績樂觀挑戰830億元，較去年增長，吳昕陽強調，元月底前高雄SKM Park已率先登場，接下來是第三季的台北東區Diamond Towers積極籌備中，全台疫苗接種率普及，全球視疫情常態化情況下，零售復甦可期。

而對於代理逾15年的英國百年茶品。年度熊等的Harrods，即將撤台，他強調主要是英國方面的市場策略，新光三越還會持續引進新品牌。受疫情影響，新光三越去年業績未如預期達到797.5億元出現少見負成長、年減1.35％，但隨著疫苗覆蓋率提高，以及全台改裝與二家新店舖加入，目標挑戰830億元、年增4％。