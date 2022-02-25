新北市永和警分局結合台北區監理所強勢執行取締改裝車大執法。（永和警分局提供）

新北市永和警分局結合台北區監理所強勢執行取締改裝車大執法，重點針對噪音車輛逐一攔檢，違規者當場開罰，希望還給永和市民安寧的一天。

永和警分局表示，隨著改裝技術日漸精進，許多熱愛玩車的駕駛都具備改車的能力，但伴隨而來少數不肖駕駛人不當改裝引擎、排氣管或裝置高音量喇叭，讓噪音車儼然成為馬路上新興的公害，由各種社群網路上常常都可以看到民眾抱怨深夜有噪音車「炸街」，即可見其對環境所造成之危害。

永和警分局除不定期於夜間會同環保局實施噪音車稽查外，24日下午會同台北區監理所人員，於得和路執行「監警聯合稽查」，針對噪音特別擾人之車輛，逐一攔查檢視有無違規改裝，違規者立即依道交條例第16或18條開罰，部分有變更汽車車身、引擎、底盤或電系(燈光)的，除了開罰2400至9600元外，並當場責令重新驗車。

警方表示，以往也曾經遇過豪氣的駕駛認為警察不懂車輛構造，不敢貿然開單，拿他沒轍，結果一看到後面還有監理站的專業技師協助認定，什麼「螺仔」、「香菇頭」通通現形，馬上啞口無言乖乖收罰單。永和警方也強調，改裝引擎的車輛要重新驗車勢必要拆換回原廠套件才驗的過，而在頻繁拆裝過程中對車體及引擎都是極大的耗損，車子重驗個幾趟可能就差不多要報廢了，所以不要圖一時爽感而賠上了愛車。

統計永和警分局110年10月份迄今已經取締改裝違規車66件，並查報違規噪音車390件予環保局裁罰。

另外，青少年交通安全向來為警察重點工作，警方除加強取締遏止青少年危險駕車及無照駕駛外，為避免未成年人被開單告發後仍持續駕駛影響用路人安全，警方於查獲符合禁駛條件者都會當場扣車代保管，並依處罰條例第21條第5項「車輛所有人允許無照之違規駕駛人駕駛其車輛」的規定，開罰車主新臺幣6000至1萬2000元之罰單；統計110年已告發無照駕駛1583件，提醒年輕朋友，考了駕照再上車，出門更安心。