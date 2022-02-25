余文樂近期推出NFT系列「Zombie Club」。（尚慶創意提供）

余文樂去年9月他攜手全球知名藝術及奢侈品拍賣公司「佳士得」（Christie‘s），舉辦「No Time Like Present」NFT加密藝術余文樂線上拍賣專場，這不但是NFT加密藝術首次引進亞洲拍賣場，更一舉創下1.2億港幣（約台幣4.3億）成交總額，且是拍賣前預估價的292％，創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄，讓余文樂感到與有榮焉，直呼20年收藏旅程能獲得全球收藏家的共鳴，「相當幸福與感動！」

余文樂表示遇到自己喜歡的收藏品是種緣分，自己對於收藏品的考量，不以增值為首要考量，而會以個人喜歡為主。他將專場拍賣部分收益捐給「願望成真基金」，以幫助重症孩童，近期更將推出以殭屍、科學怪人為概念自創的NFT系列「Zombie Club」，專家預測余文樂「Zombie Club」，若以每個0.666 ETH（以太幣）計算，限量6000個假如全數完售，將可為他進帳近1億元港幣（約3.58億台幣）。

近來演藝界大吹NFT風，《頭文字D》主創們從周杰倫、陳冠希到余文樂紛紛投入NFT市場，此次余文樂的「Zombie Club」未推出先轟動，余文樂也透露，團隊中的傳統基金經理人、遊戲公司投資人，也都是早期投入加密貨幣的鼻祖，其中一位成員更是台灣區塊鏈新創團隊「Teahouse Finance」的早期投資人之一，團隊的認真和實力讓余文樂堅定說：「我們可是來真的！」據說Zombie Club NFT的合約中也隱藏「彩蛋」，將帶給玩家無與倫比的NFT體驗。

當被問到虎年新春怎麼過，余文樂表示，年前在遵守防疫規範的情況下，特別帶著妻小回香港與家人圍爐過年，「因為女兒出生至今，都沒能見到奶奶，所以特別排除萬難，偕老婆一同帶小孩，拜見母親大人！」但在隔離與過年的繁忙行程中，余文樂仍著手「Zombie Club」NFT推出的相關事宜，日前他也已回到台灣，遵守防疫規則，在居家隔離中仍繼續燃燒NFT魂，而余文樂Vlog《Inside out》第1季結束後，官方也將釋出第2季預告，一解「樂粉」的渴。