澎湃新聞報導，中國證券業協會（中證協）25日發布大陸證券公司2021年度未審計經營資料，顯示2021年全行業140家證券公司業績穩健增長，共實現營業收入5024.10億元（人民幣，下同），實現淨利潤1911.19億元。2020年證券行業實現營業收入共4484.79億元，實現淨利潤1575.34億元。

中證協表示，截至2021年末，證券行業總資產達10.59兆元，淨資產為2.57兆元，較上年末分別增加19.07％和11.34％。

細分業務領域中，投行業務方面，中證協指出，證券行業2021年實現投資銀行業務淨收入699.83億元，同比（較上年同期）增長4.12％。

其中，2021年證券公司共服務481家企業完成境內首發上市，同比增加87家。融資金額達到5351.46億元，同比增長13.87％。其中，在科創板首發上市的「硬科技」企業有162家，融資2029.04億元。在創業板首發上市的成長型創新創業企業有199家，融資1475.11億元。

中證協表示：「兩板首發上市家數占全年IPO家數的75.05％，融資金額占全年IPO融資總額的65.48％，全行業引導了資本有效支持科技創新。」

再融資方面，2021年證券公司服務527家境內上市公司實現再融資，同比增加132家。融資金額達到9575.93億元，同比增長8.10％。此外，證券公司承銷債券15.23兆元，同比增長12.53％。

財富管理方面，中證協資料顯示，截至2021年末，證券行業為客戶開立A股資金帳戶數為2.98億個，同比增加14.89％，客戶交易結算資金期末餘額（含信用交易資金）1.90兆元，較上年末增加14.66％，客戶基礎不斷擴大。

資產管理方面，截至2021年末，證券行業資產管理業務規模為10.88兆元，同比增加3.53％。其中，以主動管理為代表的集合資管規模大幅增長112.52％，達3.28兆元。2021年實現資管業務淨收入317.86億元，同比增長6.10％。

代銷方面，中證協表示，2021年證券行業代理銷售金融產品淨收入206.90億元，同比增長53.96％，收入占經紀業務收入13.39％，占比提升3.02個百分點。2021年全行業實現投資諮詢業務淨收入54.57億元，同比增長13.61％。

此外，中證協強調，2021年證券行業有效防範了金融風險，合規風控水準整體穩定。

中證協指出，2021年末，證券行業淨資本2.00兆元，其中核心淨資本1.72兆元。截至2021年末，行業平均風險覆蓋率249.87％（監管標準≧100％），平均資本槓桿率20.90％（監管標準≧8％），平均流動性風險覆蓋率233.95％（監管標準≧100％），平均淨穩定資金率149.64％（監管標準≧100％），行業整體風控指標優於監管標準，合規風控水準整體穩定。