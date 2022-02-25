MOSFET廠力士（4923）辦理初次上櫃普通股股票（IPO）競價拍賣承銷作業，已於2月25日上午10時於台灣證券交易所以公開方式完成電腦開標作業，本次辦理競價拍賣2268張，最高得標價格為79.2元，得標加權平均價格為74.51元。

力士本次辦理上櫃前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，吸引參與投標的合格投標數量共計14542張，競價拍賣超額認購比率達6.41倍，其中法人得標數量共455張、佔總得標數量為20.06％。力士將於3月2日至3月4日進行公開申購666張，承銷價格61.88元，預計於3月8日公開抽籤，並預計於3月14日掛牌上櫃。

力士多年深耕於PC、NB及智慧型手機等應用領域之中低壓MOSFET專業設計，以豐富專利設計、穩定的產品品質及供貨量等高度的競爭力，持續擴大公司接單動能與多元產業接單策略，2021年受惠全球疫情影響下驅動居家辦公及遠距教學等新型生活型態，對於PC、NB、網通伺服器等終端消費性電子產品需求大增，加上於應用國際筆電大廠充電變壓器之新一代ETG專利系列MOSFET產品銷售佈局等，並積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能。

力士公告2021年合併營收達11億元、稅後淨利1.40億元、每股稅後盈餘為5.73元，分別較2020年大幅成長62.68％、8.5倍、8.7倍，2021年全年獲利表現更刷新歷史新高。

展望2022年第一季，力士看好去年持續耕耘電源供應器、鋰電池等產業應用主要客戶亦持續加大訂單量能，且同時公司亦成功爭取合作晶圓廠擴增投片產能等，有望創造第一季營運表現繳出淡季不淡之成績。

另一方面，由於全球消費性電子產品對於快充、高效能、低功率等產品需求，加上新能源車市場需求高漲，帶動MOSFET產品朝向第三代半導體、晶片微縮化需求研發設計，除力士旗下新型MOSFET專利設計架構所推出新一代ETG產品系列已通過多方客戶之量產驗證，加上去年已成功開發出整合功率元件及電源管理IC的IC Combo等，並積極拓展電源供應器等領域銷售表現，以目前整體訂單能見度看旺至年底，未來營運成長可期。