俄烏戰爭將今年恐慌情緒推升到最高，24日盤中VIX指數一度來到37.39，那斯達克也同步大跌3.45％，短暫進入空頭市場後，抄底買盤突然湧入，科技股豬羊變色，收盤反倒大漲3.34％，是否預告美股將展開反彈攻勢呢？

第一金投信投資長唐祖蔭表示，當戰爭尚未開打前，所有避險情緒與最壞情況，都會先行反映在市場價格上，一旦最壞情勢底定，通常意味利空出盡。搭配2009年以來，只要那斯達克指數進入熊市後，後市通常再下跌空間有限，且爾後3～12個月皆呈現大漲，此時確實是中長線布局的好時點。

唐祖蔭表示，現代戰爭講求時效，戰爭前的外交斡旋、爾虞我詐、勾心鬥角，在開戰後、底牌掀開剎那，局勢演變很快明朗化，無論哪一方勝出，經濟制裁如何嚴厲，因不確定因素排除，金融市場都可以很快調整到位。同時因為可評估與釐清對經濟影響的程度與時間，反倒讓市場情緒平復，低接買盤敢勇於進場加碼被錯殺的績優成長股。

以伊拉克出兵科威特（1990/8/2）為例，當美國評估是否出兵，如何出兵、後續對油價及經濟衝擊市場難以捉摸時，股市確實受到不小干擾，期間標普500指數最大跌幅約16％，但出兵攻打日反倒大漲3.73％，1個月後續漲12.5％，3個月後漲23.5％，爾後更出現長達10年的網路科技大多頭。

由於當前干擾股市的變數除了俄烏開戰外，接下來還有3月即將登場的FOMC會議，以及令人擔憂的通膨高漲問題，一天的強勁反彈雖然不能斷言，領跌的科技股已利空出盡。

不過，唐祖蔭認為，全球科技業今年依舊維持成長，獲利保守預估介於5～8％，同時參照歷史經驗，當那斯達克3個月內快速修正陷入空頭時，爾後下跌的空間不到4％，並迎來強勁的低接買盤，平均1個月後強彈23.08％、3～12個月也分別有27.8％、38.76％、62.94％的優異表現。

第一金全球AI人工智慧基金經理人黃筱雲強調，進入20世紀後，不論是戰爭或經濟的勝負，都由科技的強弱來決定。如普丁先前所言「得AI者，得天下」，相信經過俄羅斯入侵烏克蘭事件後，中美兩強的競爭只會更加白熱化，尤其在AI人工智慧、5G等領域。

而這波AI人工智慧指數的跌幅更慘烈達32.4％（2021/11/9～2022/2/24），相反地也帶來中長期布局的機會，看好這股趨勢，且勇於承擔波動的投資人，不妨趁此時大額分批加碼，等待另一波起漲的契機。