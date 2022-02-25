2022年疫情延燒不斷，逐漸演變生活與疫情共存的新常態，信用卡市場亦順趨勢出現2大改變，一是外送、影音加碼回饋，取代了實體影城，二是類現金回饋卡成為新主流。Money101市調顯示，高達逾七成民眾刷卡消費模式傾向網購為主，僅餘三成民眾選擇一般實體店面刷卡消費。

疫情亦順勢激發消費者支付行為大轉變，根據金管會最新統計，2021年國人非現金交易金額超過5.44兆元，比2020年成長9.24％。以此速度推估，今年非現金交易有機會逼近6兆元，各家銀行卯勁祭出高回饋、首刷禮，強力搶市奏效。

為深入瞭解消費者對信用卡首刷禮的期待，Money101金融比較平台網路市調回收高達八千多筆樣本，顯示吸引民眾辦卡意願前二名比例旗鼓相當，分別為信用卡回饋％數（41.2％）、首刷禮（38.6％）。

其中，市調顯示，刷卡回饋已不是遙遙領先高居消費者青睞，但仍居首位，41.8％消費者選擇「類現金回饋／禮券」，位居第二名為21.3％民眾偏愛旅遊住宿票券，其次為17.7％民眾傾向3C數位產品、15％民眾仍以家電用品為主，少部分民眾會受保險類型商品及影音串流平台回饋吸引。

交叉分析民眾對於「首刷禮」的期待，在年齡層分布呈顯著分水嶺，年齡於20～30歲間民眾，高達七成佔比青睞旅遊住宿票券；31 ～51歲以上的民眾越偏向類現金回饋／禮券。

究竟首刷禮哪些面向會促進民眾辦卡意願會提升？有42.2％民眾在意首刷禮高於市面價值，37.3％民眾以產品需求導向為主，僅19.6％民眾有品牌導向。

各銀行首刷禮比一比，中國信託、匯豐攜手推出通路限定加碼首刷禮，民眾透過Money101官網申辦指定信用卡，中國信託LINE Pay卡符合刷卡消費門檻，烤麵包機與吸塵器好禮二選一，匯豐銀行匯鑽卡除了享通路限定小米氣炸鍋或無線藍牙耳機以外，銀行再額外加碼新戶800元即享券。

市場上提供首刷現金紅利回饋還有花旗銀行現金回饋PLUS鈦金卡，海內外一般消費皆享2％現金紅利回饋，渣打銀行現金回饋御璽卡，海內外皆享1％現金回饋，優先理財／優先私人理財貴賓，可享最高2％專屬現金回饋，除享新戶首刷禮500元外，透過Money101通路限定活動加碼贈500元即享券。國泰世華CUBE卡更擴大回饋，加碼百萬卡友感謝季，除新戶首刷好禮完成任務享800元外，指定消費更享3％回饋無上限，成為近期消費者高詢問度的回饋神卡。

Money101總經理朱本傑表示，精準分眾行銷有效針對不同客群需求，祭出差異化刷卡回饋，首刷禮若也能夠投中消費者喜好，與異業合作延伸獲客渠道，將更有機會衝出發卡量，加速拓展消費金融版圖。