每年在西班牙巴塞隆納舉行的「世界行動通訊大會MWC」下周一（28日）正式開展，今年雖然仍在疫情下舉行，但仍有不少廠商參與實體展覽，不過隨著5G的蓬勃發展，加上疫情的影響下，MWC的主軸已不僅是行動裝置的發表，而是朝近年最夯的「元宇宙」議題以及虛擬世界發展，而今年的MWC就有逾1800家參展商、1000位專業講者，共180多個國家，以5G連結、更先進的AI技術、CloudNet雲端網絡管理解決方案，以及最近討論相當熱烈的FinTech金融科技等作為主題在MWC中展出。

今年的MWC就以「Connectivity Unleashed」，以世界連接5G後所帶來的無限可能作為主軸，因著全球疫情的影響，隨之也讓全球民眾在5G所帶來高速傳輸、低延遲的便利性中受惠，也帶動了虛擬世界與元宇宙的發展，像由Facebook就是為了實現元宇宙而轉型為「Meta」，就在日前公布了全新的研究成果，除了貫徹企業希望能建立人與人間更緊密的連結，展示了如以AI即時翻譯百多種口語和書面語言，讓用戶間能打破語言間的隔閡。

Meta今年提早於MWC前發表了「Meta AI: Inside the Lab」活動，更展示了Builder Bot示範版，主要讓用戶在未來能透過使用語音指令去建構虛擬世界。（翻攝Meta官方YouTube頻道）

另外更帶來了Builder Bot示範版，主要讓用戶在未來能透過使用語音指令，在虛擬世界中只要說出「去海灘吧！」，或是說出加入雲朵、樹、島嶼等，即能加入在自己的虛擬世界中，對於以後消費者要進入元宇宙的世界更方便。而虛擬世界領頭羊HTC的董事長暨執行長王雪紅，也將擔任專題演講嘉賓於3月1日的MWC登場，以「Delivering a New World 開創新世界」為主題，公布元宇宙的未來布局，更將會展示VR的不同應用，以及VR未來將如何影響虛擬社交活動而進行演講。

HTC的董事長暨執行長王雪紅將擔任專題演講嘉賓，於3月1日的MWC以「Delivering a New World 開創新世界」為主題進行演講；圖為HTC全新概念產品「VIVE Flow」。（HTC提供）

除此以外，還有首次亮相的虛擬藝術、NFT也將於MWC上成為重點，蘇富比首席執行官查爾斯斯圖爾特也將於論壇上談論現實世界和虛擬世界的結合，將如何為一個277年的老公司帶來新的機遇，可見今年MWC的探討的主軸將向虛擬世代邁進。至於其他品牌像Nvidia、AMD、三星、OPPO、realme等品牌也將帶來全新產品於MWC中亮相，不過據悉Sony則將因應新一代手機發表的時程，而延後至展覽結束後才會公布。