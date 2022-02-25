228連假即將開始，中央氣象局表示，連假期間各地多為多雲到晴的天氣型態，整體感受溫暖舒適，不過受輻射冷卻影響，日夜溫差較大。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」則提醒，周末或下周二、三（3月1日、2日）因東北季風增強，天氣可能轉涼、轉雨，但對中南部地區影響不大，仍須留意日夜溫差擴大及晨間有濃霧的情況。

中央氣象局表示，明（26日）台灣東北方海面有微弱低壓發展，因此除了東半部地區有局部降雨外，上半天北部地區雲量也較多，有零星飄雨的可能，其他地區則維持多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，受輻射冷卻影響，西半部及東北部地區夜晚清晨低溫約14至16度，花東地區17、18度，中南部因輻射冷卻效應更明顯，部分空曠地區溫度會再更低一些；白天溫度部分，北部地區因為雲量較多，高溫約18至20度，其他地區則可以來到22至27度。

周日（27日）東北季風稍增強，清晨在輻射冷卻影響之下，西半部及東北部地區天氣較冷，中南部日夜溫差大；水氣略為減少，僅基隆北海岸、東半部地區及北部山區有降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣型態。

下周一、二（28日、3月1日）東北季風減弱，東半部地區高溫可以來到24至26度，西半部高溫可達26至29度，相當溫暖舒適；水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴的天氣型態，僅東半部地區和北部山區有零星降雨。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，下周北部及東半部地區的天氣變化頻率會比較多一些，大概兩三天一個天氣轉變週期，周末或下周二、三（3月1日、2日）因東北風增強，天氣上會有些微幅轉涼及轉雨天，不過中南部受到的影響較小，普遍都可以維持較晴朗的天氣，但還是要留意日夜溫差擴大及晨間易有濃霧的情況。