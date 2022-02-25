雖然尼加拉瓜去年底與我斷交就單方面廢止台尼自由貿易協定(FTA)，但因我進口廠商反映全球塞港延誤船期，要求給予緩衝期。經濟部今乃宣布，台尼FTA延至今年7月1日才廢止。也就是6月底前，廠商從尼國進口貨品，仍可享原協定給予的降稅優惠。

經濟部國際貿易局表示，尼方2021年12月15日片面廢止台尼FTA，已構成重大違約行為，因此我政府也決定停止施行該協定。

但尼國早已停止對我優惠，我方卻預告該FTA卻要7月1日才終止？貿易局指出，這是因我國業者反映因採購合約多早已簽訂，加上全球塞港船期多有延誤情形，希望政府能夠給予適當的緩衝期，不要立即停止施行。

我國廠商主要自尼加拉瓜主要進口冷凍白蝦、冷凍牛肉等產品，貿易局指出，廠商進口尼國產品，可以到7月1日前，都繼續享有原來給予尼方的優惠關稅。

至於尼國已停止核發優惠性原產地證明書，貿易局表示，擬申請適用優惠關稅的業者，可參考財政部公告的替代方案。

財政部關務署先前曾表示，可以尼國工商部出口貿易中心核發的原產地證明書併附進口商自行具結原產地聲明書，替代協定中的優惠性原產地證明書，辦理通關。