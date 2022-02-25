台達電董事長海英俊在25日舉行的第四季法說會中表示，今年第一季營收優於去年同期，在主要產品線都成長帶動下，全年營收可望年增雙位數百分比，不過去年以來半導體零組件漲價帶來的毛利率壓力還未消失，執行長鄭平預警，上半年毛利率將不如去年同期，在庫存調整、向客戶反應成本壓力後，下半年可望調整回來。

台達電董事長海英俊表示，第一季營收可望優於去年同期，全年營收將能年增雙位數百分比以上，包括伺服器電源、風扇、IA等主要產品線訂單持續成長，被動元件乾坤的手機客戶訂單不好，但是車用客戶需求高速成長，連被外界看衰將小幅衰退的NB與桌上型電腦，目前來自客戶的電源訂單都還是好的，這些都是今年營運成長的動能來源。

而在電動車業務方面，海英俊表示，傳統車廠不斷推出新的電動車，台達電也不斷拿下傳統車廠的電動車電源與動力系統訂單，今年電動車部門營收可望年增4、5成，台達電在電動車的優勢在於了解客戶的需求，尤其是客戶對於安全性與可靠性的要求，如果車用半導體供應能夠充分，電動車部門損益兩平的時間點有機會向前挪。

第四季成本壓力導致獲利能力明顯不如去年上半年，面對今年毛利率走勢，台達電執行長鄭平在法說會中表示，半導體零組件供應已經比先前穩定，台達電與供應商也簽訂長約因應，但是上半年毛利率還是無法調整至去年同期的水準，將透過調整庫存、與客戶共同分擔成本上揚壓力來面對，下半年毛利率有機會拉回來。