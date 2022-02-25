國內無塵室機電工程整合大廠聖暉（5536）及子公司水氣化系統整合廠務設備大廠朋億（6613）因應集團發展需求，共斥資2.1億元取得揚博科技（2493）500萬股普通股；持股比約4.37％。聖暉集團表示將與揚博科技共同合作打造PCB及半導體先進製程設備、材料整合服務，且期望與朋億進行資源整合，在業務拓展方面合力取得綜效。

聖暉集團表示，揚博科技（2493）主要以PCB濕製程設備為主，揚博於5到6年前開發擁有許多專利的ABF載板垂直顯影Amopc Wing Etching系統，主要應用於5G/AI的PCB載板製程，已獲各大PCB大廠使用，為國內高階PCB設備及半導體相關製程材料之重要供應商。

2021年營業額29.43億元也創下近十五年來新高；前三季稅後淨利達2.3億，每股盈餘2.03元；且近十年平均股利高達2.39元，為一家績優穩定之上市公司，期望藉由本次入股開啟雙方的業務合作關係。

本次入股結盟揚博科技有助於雙方資源整合發揮綜效，進一步擴大兩岸半導體、光電、PCB等產業之業務商機，有助雙方長期發展，擴大營運規模以增強市場競爭力，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。