俄國進攻烏克蘭不僅讓石油、天然氣價格大漲，也可能衝擊電動車鎳電池關鍵原料鎳。市場調查機構TrendForce表示，俄羅斯鎳礦產量位居全球第三，鎳是電動車三元電池的上游關鍵原料，以電動車滲透率快速成長、三元電池市佔率已約4成來說，電池所需的上游原料鎳需求將愈加旺盛，儘管現階段俄羅斯的鎳產品出口暫不受影響，然若俄烏關係持續惡化，短期內恐影響全球鎳供應、推升鎳價上漲，拉升電動車的成本壓力。

TrendForce表示，鎳在電動車電池中用於三元正極材料的製造，2021年全球鎳礦產量約為270萬金屬噸，主要來自印尼、菲律賓和俄羅斯，俄羅斯鎳礦產量佔據全球總產量約9％（包括了低、中、高品位鎳）、位居第三。

TrendForce表示，以中長期來看，近年來大多數鎳礦冶煉及加工新專案主要位於印尼等地，2021年印尼鎳礦產量占全球總產量約37％，隨著印尼針對該原料相關專案的集中投產，預計今年下半年將改善鎳的供需情況，至於印尼去年提出的禁礦出口政策，僅是禁止原礦出口，但不禁止中資企業如華友鈷業、青山集團、寧波力勤、格林美至印尼投資建設鎳礦的加工冶煉專案，故通過把鎳原礦冶煉成精礦，以及深加工產品是不受出口禁令影響。

從廠商的供應狀況來看，全球前五大的大型鎳礦廠商當中，俄羅斯業者諾里爾斯克供應了全球約9％的鎳原料，鎳礦生產及加工主要位於俄羅斯境內，占據俄羅斯整體產量約90％，高品位鎳產量更是占全球22％（根據鎳含量可分為高品位鎳、中品位鎳和低品位鎳，高品位鎳指Ni含量在10％以上），位居全球第一，第二名為中國金川17％、瑞士嘉能可13％，以及巴西淡水河谷12％。TrendForce認為，據目前俄烏衝突的局勢，若出現歐美制裁俄羅斯的情形，由於諾里爾斯克生產及加工集中度高，可能會造成俄鎳流向變化，即原先流入歐美的俄鎳或將大量流入中國，故受制裁導致市占下滑的機率較小。

TrendForce表示，目前高鎳系三元正極材料（主要指NCM622、NCM811和NCA等鎳含量占比較高的三元材料）因為有更高的能量密度、使用更少的貴金屬鈷原料兩大優勢，在三元正極材料中的市場占比迅速提升，市占率從2019年的10％提升至2021年近40％，高鎳化的發展意味著每噸三元正極材料對應鎳的消費需求上升，伴隨著電動車在中國、歐美等地滲透率加速提升，市場對動力鋰電池需求強勁、鎳庫存下降，目前全球精煉鎳庫存僅餘10萬噸，在供需緊張下，以中國市場為例，2021年中國電解鎳現貨市場價格已達每噸13～15萬元人民幣，2022年初漲至每噸16～17萬元人民幣，不排除後續持續上漲的可能。