安孝燮、金世正神複製原著角色。（Netflix提供）

韓劇《社內相親》改編自全球累積4.5億觀看次數的同名網路漫畫，劇情描述小職員申夏莉（金世正飾） 因缺錢而「打工」代替富二代閨蜜陳映書（薛仁雅飾）去相親，原本計畫以浮誇的壞女人形象幫閨蜜搞砸相親，沒想到竟遇上自己公司的社長姜泰武（安孝燮飾），而且社長不但沒有如她所願被嚇跑，還霸道不准小職員離職並直接要求與其結婚。劇中另一對佳偶則是女主的富二代閨蜜，和霸總身邊的秘書室長車成勳（金旻奎飾），2人之間展開了女追男的浪漫故事。

在25日的新戲記者會上，安孝燮坦言為了演好這個表面上高傲、冷靜、果斷，但私底下其實是個幼稚少年且非常自戀的角色，所以可說是拼了命地「愛自己」，每天就像是洗腦一樣對自己精神教育，一直告訴自己「我是個很了不起的人」，又由於這様的角色在現實生活中可說是沒有範例能參考，因此不論是在說話語氣上的調整，還是在造型上特別去定做西裝，甚至是在化妝方面都花了很多心思，可說是為戲費盡苦心。安孝燮接著又透露因為在之前的作品中投入了超乎自己預期的情感，所以這次在收到《社內相親》劇本後覺得讀起來毫無壓力，再加上這也是自己首次挑戰輕鬆有趣的喜劇，笑稱為了自己的精神健康著想因而欣然答應演出。

以女團「gugudan」出道，之前在韓劇《驅魔麵館》中以高冷的驅魔美女形象為戲劇之路創造高峰的金世正，這次換下運動服改以成熟小女人的形象演出，金世正透露這次也花了非常多的心思在造型和外在部分，希望能跟女主角夏莉一樣可愛，要演出能讓男主角會一直看著自己的魅力，因此也非常重視小細節。談到與安孝燮演的對手戲，金世正透露有不少在拍戲現場熬夜，以及很多感到困難的時刻，但能和安孝燮一起創造正能量就感到很幸福。安孝燮爆笑表示和金世正在一起時現場都不會安靜，託她的福聽了很多歌曲，還不忘嘴甜稱讚金世正有副好嗓音，會常常在現場唱歌給大家聽。

薛仁雅緊接著表示由於自己每次和金世正在等待拍攝時都會一起聊音樂，因此之後也想當個音樂人，並稱讚金世正的作詞作曲都很棒，可見金世正演戲之餘也不忘本業歌手身份。有趣的是，該劇是2人繼《學校2017》後再度合作，再次見到對方很開心彼此在事業上都有亮眼表現，戲裡演閨蜜的她們在戲外也是好交情，薛仁雅笑著透露因為交情好，在拍戲現場也都會歡樂互動，每次只要自己與金世正一起出現在片場，工作人員就都會說：「兩隻翼龍又出現了！」

此外，薛仁雅這次在劇中飾演財閥獨生女，是個在愛情面前純真、在友情面前個性剛毅的人，但面對真愛金旻奎卻又經常自毀形象，讓薛仁雅笑稱自己與金旻奎是「想要越線的直率女人與不敢越線的呆木男人」組合，金旻奎附和表示安孝燮和金世正的劇中戀情太純情，自己與薛仁雅才是大人口味的「29禁」。2人在私底下為了盡快熟識，金旻奎會不時唱歌搞笑，讓薛仁雅笑說他根本就像是自己的親哥哥一樣，金旻奎也表示在自己疲累時幸虧有薛仁雅的鼓勵才有了力量，並笑稱女方像個孩子，讓自己忍不住隨時都會想關心、照顧她，2人在劇中會產生怎樣的化學變化也更加令人期待。

該劇28日起每週一、二晚間10點半在Netflix與韓國同日更新，KAKAO WEBTOON今也釋出網漫海報，看安孝燮、金世正如何神複製原著角色。同時為歡慶韓劇開播，平台限時加開《我和社長相親相愛》免費話次數，貼心讓民眾追劇前，可先溫習一次霸道社長與小職員浪漫的愛情喜劇。此外，期間內參加站上或社群活動註一，除了有機會獲得精美實用周邊，讓霸氣社長長伴左右外，為呼應女主角父母經營炸雞店的家庭背景，更有限量「起家雞免費兌換券」，讓民眾追漫時味蕾也能與主角同步。