《盧秀芳辣晚報》

俄羅斯「三面夾擊」烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄國破壞者組織已進入基輔，而在黑海戰略要地「蛇島」的士兵，全數喪生。針對澤倫斯基未來的命運，國際事務專家賴岳謙預測，烏克蘭總統澤倫斯基恐下台一鞠躬，要不然就是流亡海外。

賴岳謙25日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，烏克蘭總統澤倫斯基的空間沒有了，大概會下台一條路，澤倫斯基可能會要求烏克蘭軍隊放下武器，然後組成談判代表，之後就下台一鞠躬，要不然就是流亡海外。英國首相強生說，不然澤倫斯基就流亡海外，組海外的流亡政府；賴岳謙指出，英國人這樣想，但是歐洲人並不是這樣想，因為未來的制裁，歐洲損失會是最大，英國、美國損失最小，日本損失在其次，但是俄國一定會報復、一定會反制裁，俄國現在要選擇用什麼方法反制裁，因為制裁一定是兩傷。

賴岳謙指出，俄國是區別對待的，克里米亞半島因為已經被併為俄羅斯聯邦，本身就是俄羅斯的，而俄軍的軍事行動，是往北克里米亞島推進到赫爾松，建立一個安全區，讓本來被烏克蘭政府切斷的的水跟天然氣可以恢復供應。

賴岳謙點出，烏東的軍隊已經放下武器，準備談判，這代表俄國承認的兩個共和國的領土已經擴大了。他預估，俄國是要往南走，把亞速海形成他的內海，而在西部部分，俄軍之所以打蛇島，是因為從蛇島、敖德薩到克里米亞半島，就可以掌控整個港口，以便進行海上封鎖。