曾被譽為緯來體育台「三朵花」的女主播呂佳宜，被陳姓同事的妻子控訴是小三，陳妻2020年查看丈夫的行車記錄器，意外發現2人外遇，呂佳宜不僅與陳男在車上親吻，還多次甜喊對方老公，說到「我想和你在一起」等語。新北地院近期判處呂女賠償15萬元，全案可上訴。

陳妻指控，她與丈夫育有一女，生活簡單幸福，但丈夫卻與呂女私下有親密交往，2020年8月間曾在車上互訴愛意、調情，呂女在車上稱「你對我真的很重要，我不能沒有你」、「我是很愛你的」、「你知道我很害怕，你答應我說會離婚」，而陳男為了安撫呂，也多次稱「我不會走，你看著我我不會走了」、「好，來讓我抱一下，你是我的寶貝」、「我也是那麼愛你，不然我不會那麼在乎你，你知道嗎？親我」。

陳妻在行車記錄器內，發現呂女與丈夫多次親嘴、調情後，曾警告2人不要再有來往，未料2人又在數月後再度通話，多次以老公、老婆暱稱，陳男曾在電話中說到「如果我給妳那麼大的壓力，我們為什麼還要在一起呢」。陳妻指控2人過去曾一同赴日本、美國等地過夜、出遊，已不寄望丈夫回心轉意，她身心也嚴重受創，因此控訴呂女侵害配偶權，求償200萬元。

不過，呂女辯稱，陳男是她多年合作搭擋，因其情緒暴躁，她曾另找其他工作搭擋合作，2020年8月間陳男突然向她下跪告白，並不斷用工作控制她，將她拉扯上車，基於人身安全，才會附和陳男，行車記錄器內也有錄到她的泣叫聲、喊痛聲。

呂女表示，她在車內會提到「我想和你再一起」等語，只是希望能和陳男再繼續一起工作，而會說我愛你等語，也是因為被陳男強迫發誓、復述，而陳妻指控她曾多次與陳男出國，也僅是單純的公務出差行程，並非約會遊玩。

不過，法官勘驗錄影檔案等物證後認為，呂女與陳男在車上有擁抱、親吻等舉動，呂女甚至曾向陳男表達共同生活的憧憬，而陳男與呂女也有互稱「老公老婆」、傾訴愛意、肢體親密接觸等親暱互動行為，顯見2人已逾越正常社交往來分際，破壞陳男夫妻間的圓滿。

雖然呂女辯稱是基於人身安全、順利完成工作等考量，因此附和安撫陳男，但勘驗錄影檔案，沒有陳男強拉呂女上車的狀況，且沒有看到呂女又繼續拒絕陳男或表達害怕的意思，只有提到「我想和你在一起」、「我不能沒有你」等語，明顯不合情理，且呂女有提到「就像我不會逼你離婚一樣」、「我覺得你好像沒有前幾天那樣愛我」，證明2人有逾越一般男女社交份際。