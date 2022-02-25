俄羅斯全面入侵烏克蘭，歐美加重制裁，祭出殺手鐧科技出口管制，讓俄國無法接觸外國各式科技產品，從半導體、電腦，再到飛機零件。

美國商務部公布廣泛的出口管制，鎖定俄國的國防、航太和海事產業。歐盟也計劃限制俄國使用半導體等重要技術。

美國商務部透過聲明稿表示，美國對俄國的出口管制自24日起生效，涵蓋半導體、電腦、電信、資安設備、雷射和感測器等技術。在美國生產，以及使用美國的設備、軟體和藍圖在國外生產的產品，都包含在內。

此外，美國官員亦表示，美國將限制出口給額外49家俄國軍事實體，將其列入黑名單。

美國總統拜登24日宣布第二波制裁措施時表示，依據美國官員估計，美國與盟友祭出的出口管制將阻斷俄國逾五成高科技進口，這些措施將打擊俄國的軍事現代化行動、削弱其航太產業，包括太空計畫，和衝擊俄國的造船能力。

除了美國與歐盟外，英國、加拿大、日本、澳洲和紐西蘭也採行相似的出口管制措施。美國商務部表示，預期有更多國家加入行動。

對俄國出口管制是否會影響半導體產業？美國半導體產業協會（SIA）表示，俄國並非半導體的重大直接消費國，占全球晶片採購比重不到0.1％。

出口管制意味著美國企業必須申請許可才能出口商品，但美國可能否決幾乎所有對俄國的出口申請。拜登內閣資深官員表示，出口管制相當有效，美國擬針對俄國用來實現經濟多元化的重要科技產品。

白宮國家安全委員會官員哈雷爾（Peter Harrell）在1月的演說中表示，出口管制的目的是削弱俄國在幾個重要領域的工業生產能力。拜登內閣將焦點放在工業生產和高科技領域，而不是針對俄國廣大的民眾。