連續受中美貿易戰、疫情等衝擊，繼去年底基勝-KY（8427）預計今年3月私有化後，另一台商起家的家具貿易業客思達-KY（2936）25日董事會亦決議通過申請股票終止上市交易暨停止公開發行案，預計4月18日股臨會確定。

客思達-KY於傍晚重訊公告指出，因應近年來全球供應鏈和近期市場發展，客思達調整其營運策略，降低資本支出保持獲利以求永續經營，鑑於客思達近期無大規模業務拓展計畫，客思達擬終止上市，以維護公司及股東權益，終止上市後，客思達將相應調整其營運，且近期並無至其他交易所掛牌之計畫。

客思達為40年前出身台中豐原工業區赴美深耕家具貿易，曾為全美第9大品牌家具供應商，重要客戶囊括虛實通路Walmart、Wayfair、Amazon等，近年更結合智慧雲端家具銷售，連4年電商通路年複合成長率逾40％，2016年返台掛牌上市，近年受到中美貿易、疫情等衝擊，2021年合併營收達88.15億元，首度滑落至百億元以下，創歷年新低，前三季EPS為1.95元。

客思達董事會討論並通過股票終止上市交易暨停止公開發行案，將4月18日股東臨時會決議，並於前開議案通過後向臺灣證券交易所申請股票終止上市交易及向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行相關事宜。

且因應終止上市處理程序相關規定，將由客思達董事Yeko LLC及大股東Yeh Family Limited Partnership LP辦理後續承諾收購事宜，預計收購價格為每股新台幣39.50元，收購比例分別為5％及95％。