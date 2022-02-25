37歲泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo），24日驚傳墜河失蹤，搜救隊找了一天一夜，至今仍沒有她的下落，生死不明，粉絲得知消息後，都紛紛替她集氣，希望能聽到好消息。

Tangmo昨(24日)晚和5名友人從曼谷的雙喜橋搭乘快艇，準備前往暖武里，卻在晚間10點40分左右掉入河裡，據悉她當時沒穿救生衣，而船上的友人當下要找也找不到人。

而警方接獲報案後，就派搜救隊趕到現場，但直到25日都還未尋獲，她的媽媽、哥哥在清晨趕到河邊，媽媽透露女兒從小就擅長游泳，但可能不足以應付當下惡劣的環境，哥哥則要和同行友人確認，了解事情發生經過。

37歲的Tangmo，10幾歲就進入演藝圈，身兼演員、歌手、模特兒，曾在2002年泰國少女小姐選美比賽中獲得第四名，2009年演出的《黑色幽默》，是她的代表作之一，近期有名的是在《吹落的樹葉》中，飾演平采娜的姑姑，讓她人氣暴漲。

Tangmo出事前2個小時，還在IG分享海邊的倩影，現在她下落不明，圈內好友和粉絲都紛紛湧入為她祈福，希望能聽到好消息。