《你的肢體笑顏 將是我的全部》5G互動式影像裝置，可將觀眾上傳影像融入展演作品中。（黃子明攝）

《你的肢體笑顏 將是我的全部》5G互動式影像裝置，捕捉舞者肢體動作與機器人互動感應，將點雲資訊丟到雲端，實踐異地共演。（黃子明攝）

《光‧舞弄‧影-2022臺灣國際光影藝術節》由翁淑英（前排右起）、曾鈺涓共同策展，室內展覽《你的肢體笑顏 將是我的全部》5G互動式影像裝置由臺灣藝術團隊純禾作的羅禾淋（後排右一）、陳依純（後排右四）領軍共演創作。（黃子明攝）

《光‧舞弄‧影-2022臺灣國際光影藝術節》由翁淑英（前排右起）、曾鈺涓共同策展，除了新開幕的室內展覽《你的肢體笑顏 將是我的全部》5G互動式影像裝置，外面還有許多光影藝術展件。（黃子明攝）

《光‧舞弄‧影-2022臺灣國際光影藝術節》由翁淑英（前排右起）、曾鈺涓共同策展，除了新開幕的室內展覽《你的肢體笑顏 將是我的全部》5G互動式影像裝置，外面還有許多光影藝術展件。（黃子明攝）

《你的肢體笑顏 將是我的全部》5G互動式影像裝置，捕捉舞者肢體動作與機器人互動感應，將點雲資訊丟到雲端，實踐異地共演。（黃子明攝）

《你的肢體笑顏 將是我的全部》5G互動式影像裝置投影在360度空間，產生非常絢麗多變的光影。（黃子明攝）

《你的肢體笑顏 將是我的全部》5G互動式影像裝置，捕捉舞者肢體動作與機器人互動感應，將點雲資訊丟到雲端，實踐異地共演。（黃子明攝）

《你的肢體笑顏 將是我的全部》5G互動式影像裝的光影展現，結合5G網路技術、邊緣運算、點雲掃瞄等最新科藝技術。（黃子明攝）

疫情限制我們的行動與作為，但無法束縛藝術家的創意想像。

結合5G網路技術、邊緣運算、點雲掃瞄等最新科藝技術的《你的肢體笑顏 將是我的全部》5G互動式影像裝置，25日在台中國美館甫開幕的U-108 Space登場亮相，觀眾／使用者進入不斷旋轉的360度空間，透過智慧型手機中APP，上傳自己動態笑臉，建立Avatar（虛擬角色）並融入虛擬世界，現場展演機器人5G即時影像辨識與傳輸，捕捉創建的互動與內容，將成為實體展示的一部分。

這是翁淑英、曾鈺涓共同策展、已經開幕的《光‧舞弄‧影-2022臺灣國際光影藝術節》室內展覽，本作品分別由日本大阪藝術大學藝術系藝術科學科教授安藤英由樹（ANDO Hideyuki）與臺灣藝術團隊純禾作（羅禾淋、陳依純）領軍共演創作，運用國立陽明交通大學林一平實驗室IoTtalk網路技術，在國美館展場機械手臂的投影機，抓取空間中點雲資訊丟進雲端，成為「Game Chat」一部分，在上傳到日本大阪大學展場投影機，進行異地的共現與共演。 展演核心的機器人由陳依純率領國內二、三十歲年輕藝術與科技工作者，花費大約半年時間研發組合，計畫另一主持人羅禾淋表示，這類光影藝術與一般藝術創作截然不同，因為涉及跨專業領域整合，另有通信技術與高科技儀器等門檻，創作難度相對較高，但國內年輕團隊仍有能力完成這項沉浸式互動裝置。