克宮：俄總統準備派代表團至白俄 與烏克蘭談判 22:142022/02/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 克里姆林宮表示，準備派代表團前往明斯克與烏克蘭談判。圖為烏俄兩國總統。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）今天表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）準備派代表團前往白俄羅斯首都明斯克（Minsk），與烏克蘭進行談判。 克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，蒲亭準備派出高層級代表團，於明斯克與烏克蘭代表團談判。 培斯科夫告訴俄國媒體，俄方派遣的代表團將會包括外交及國防部官員。 飛彈攻擊下倖存 烏克蘭女教師流血驚恐照震全球 俄烏危機 歐盟加緊轉型 #代表團 #蒲亭 #準備 #烏克蘭 #談判 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 習普就烏克蘭問題通話 專家警告：西方正千方百計挑撥中俄關係 21:242022/02/25 兩岸 拜登：普丁是侵略者 宣布多項金融制裁 凍結俄銀在美所有資產 05:222022/02/25 國際 俄羅斯全面進攻 他驚爆烏克蘭總統可能下場 21:582022/02/25 政治 烏克蘭總統痛批盟友 稱二戰「再度上演」 20:262022/02/25 國際 俄軍攻進烏克蘭 聯合國：恐為本世紀最嚴重戰爭 04:102022/02/25 焦點要聞 普丁：對烏軍事行動「別無選擇」 克宮曝談判條件 06:362022/02/25 國際 普丁這招讓郭正亮跌破眼鏡：是30年來的憤怒總爆發 13:242022/02/25 政治 譴責俄羅斯 蔡英文：台灣與烏克蘭不同 請國人放心 12:372022/02/25 政治 陸駐烏使館啟動包機接返安排 緊急通知擬從烏撤離各符合身份者登記 09:052022/02/25 兩岸 陸開放台胞證搭撤僑專機 外交部怒了：操弄政治宣傳 13:022022/02/25 政治 哥哥心臟病還自願去打仗 中山烏籍學生曝基輔避難潮 16:452022/02/25 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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