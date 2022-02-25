俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）今天表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）準備派代表團前往白俄羅斯首都明斯克（Minsk），與烏克蘭進行談判。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，蒲亭準備派出高層級代表團，於明斯克與烏克蘭代表團談判。

培斯科夫告訴俄國媒體，俄方派遣的代表團將會包括外交及國防部官員。

飛彈攻擊下倖存 烏克蘭女教師流血驚恐照震全球
俄烏危機 歐盟加緊轉型
#代表團 #蒲亭 #準備 #烏克蘭 #談判