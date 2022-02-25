南安普敦隊長 沃德-普勞斯本賽季各自攻進了6球（圖片來源︰達志影像）

南安普敦是英超近況最好的球隊之一，相反諾里奇已跌至榜末位置，本場首選不讓分/南安普敦勝。

【足球-英超】[諾里奇@南安普敦][02/26 (六)04:00] [編號 500]

說南安普敦是英超近況最好的球隊之一並不誇張，球隊踏入2022年後各項賽事8戰3勝4平1敗，而球隊最近5場更是不敗，取得2勝3平。值得一提是主場向來是南安普敦的堡壘，目前為止聯賽12戰4勝7平1敗，雖然因打平次數太多主場成績英超只排第8，但只曾在主場落敗1次，只1次於主場不敗的利物浦，跟切爾西並列為主場敗陣次數第2少的球隊。

南安普敦的好成績，更惹起外界關注，甚至有傳主帥 哈森許特爾 Ralph Hasenhüttl 獲英超甚至歐洲大球會招手。南安普敦進攻鐵三角，隊長 沃德-普勞斯 James Ward-Prowse、前鋒 查·亞當斯 Ché Adams 以及切爾西借將 布羅亞 Armando Broja，分別各自攻進了6球，並列為球隊首席射手。

相反諾里奇已跌至最後一名，雖然球隊聯賽2連敗，但分別是輸給了利物浦和曼城，敗陣並不為過。只是25戰4勝5平16敗只有17分的諾里奇必須有及時的起色，因為跟其他受降級威脅的球隊比較，該隊是唯一完成了25場聯賽。只是本場作客對上狀態正好的南安普敦，恐怕要取3分絕不容易。

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（圖片來源︰達志影像）

曼聯本賽季主場成績只是一般般，同時進球也不算多，加上沃特福德改由 Roy Hodgson 霍奇森 執教之後防守力有所提升，本場首選不讓分/曼聯勝，次選大小[總分]小2.5。

【足球-英超】[沃特福德@曼聯][02/26 (六)23:00] [編號 517]

紅魔鬼踏入2022年後成績算是不錯，聯賽26戰13勝7平6敗有46分排第4位，並要為來季歐洲冠軍聯賽的席位奮戰。雖然目前排第4位，但比賽場數也較多，要保住前4的席位，本場不容有失。

曼聯2022年的成績不錯，各項賽事11戰5勝5平1敗非常好，而且是近10場不敗。單計算主場成績，則是5戰3勝1平1敗，3場勝仗之中只有1場是勝出超過1球。不過進球中位數以2.5去算的話，這5場主場聯賽全是開出大小[總分]小2.5，曼聯在主場並沒有辦法大勝對手，所以不讓分比讓分為佳。

本場對手沃特福德本賽季曾於主場大勝曼聯4:1，故此球員本場有一定信心，而且沃特福德可能是英超最熟悉曼聯的球隊，因為隊中不少是紅魔舊將，包括門將 本·福斯特 Ben Foster、後衛 格力·卡夫卡特 Craig Cathcart、中場 湯姆·克萊維利 Tom Cleverley、前鋒 約書亞·金 Joshua King 和艾殊利·費查 Ashley Fletcher 等。

沃特福德改由霍奇森執教強調防守，最近5場聯賽取得1勝1平3負，球隊25戰5勝3平17敗只有18分排名第19分依然位處降級區。而在這5場聯賽中以進球中位數是2.5的話，大小[總分]是1大4小，故此本場首選不讓分/曼聯勝，大小[總分]小2.5也是不錯選擇。

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