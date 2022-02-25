蘇一峰在臉書貼出梗圖，諷刺歐美國家袖手旁邊，只出聲喊力挺烏克蘭。(圖／蘇一峰臉書)

俄烏開戰，俄羅斯挾著軍力優勢不斷突進，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)多次求援，但此前力挺的美國總統拜登與北約成員紛紛發表聲明強調不會派兵支援，讓他失望不已，也引發討論，胸腔科醫師蘇一峰也在臉書貼出一張梗圖，大酸歐美國家，被網友推爆，直呼太有畫面。

蘇一峰在臉書貼出梗圖，圖中一位民眾即將滅頂，大聲求救，此時有一隻手伸了過來，看似要搭救，未料下一秒只是跟落水者擊掌(Give me five)，稱「大家挺你」，接著就抽手離去，落水者最終因此滅頂。

有網友諷刺政府對挺醫護態度也非常類似。(圖／取自臉書)

圖中將落水民眾比喻為烏克蘭，伸手擊掌卻僅喊話的則是歐美國家，蘇一峰也大酸「烏克蘭喊盟友快來幫忙，歐美卻只在旁邊出聲說大家挺你」，表示自己的國家要靠自己救，覺得歐美會幫忙就是自欺欺人。

這篇PO文引發兩派網友論戰，許多網友留言：「超級有畫面」、「台灣其實也是一樣」、「一堆人只會用鍵盤跟嘴巴保家衛國，真的出事早就不見人影」、「覺得這梗圖是在看笑話的才是不肯面對事實的人」、「非常殘酷卻是事實，實在不懂為何一堆人叫美國爸爸，以為交一堆保護費就很安全，會派兵來幫我們」、「每個國家都顧自己利益優先，根本不能相信」、「就跟政府嘴巴喊挺醫護，然後補助一直減少一樣」，但也有人反嗆：「看笑話是什麼心態」、「現在PO這種圖很不道德」。

對此蘇一峰也反擊：「看了事實梗圖不舒服嗎？當有一天真的飛彈飛進來城市，你會更不舒服」，強調打破不切實際的幻想，就是現在應該做的。