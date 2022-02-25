針對憲法法庭25日認為，依據《道路交通管理處罰條例》駕駛人不能或拒絕吹氣酒測，警察可強制抽血酒測的規定，牴觸憲法保障的人身自由、身體權和資訊隱私權，宣告違憲。警政署表示，尊重憲法法庭判決，將配合交通部修法作業，研修相關採證程序，以踐行正當法律程序，保障人民權益。

警政署表示，為兼顧人權及防制酒駕行為，今日已緊急通令各警察機關憲法法庭判決主文內容，並自即日起，汽機車駕駛人發生無人傷亡，或僅駕駛人本人受傷外無他人傷亡案件，依判決所附「汽(機)車駕駛人肇事(交通事故)酒測處理作業程序」，向地檢署申請核發鑒定許可書，以符合刑事訴訟法強制取證程序。其他事故，包括一般臨檢、肇事致人死傷，仍依既有相關規定及作業程序辦理。

警政署強調，修法完成前，強制取證程序的實施，將依憲法法庭判決之意旨，報請檢察官核發鑑定許可書再行採檢，並重申酒駕零容忍，各警察機關仍將持續嚴正執法，嚴防酒駕違規及肇事。

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