人妻在網路上分享，她的嫂嫂擺著熱騰騰的飯菜不吃，堅持讓才3歲小孩吃泡麵，讓她相當不能理解，她坦言自己沒立場干涉，但對於嫂嫂小孩的處境非常心疼。網友則認為小孩不是原PO的，無須干涉，何況「媽媽沒有心疼，就當作沒看到」。

一名女子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，稱她為了小孩的健康著想，會避免讓小孩吃高糖與垃圾食物，而她有天煮完飯，順便邀請嫂嫂的3歲小孩一起用餐，未料小孩才剛坐上餐桌，嫂嫂就嚴厲的指示小孩去吃泡麵，甚至小孩還難過的落淚，讓她看的很心疼。原PO說，她自知沒資格插嘴嫂嫂管教小孩的方式，只是嫂嫂的操作她看不明白，好奇發問網友「3歲孩童適不適合常吃泡麵？」

貼文一出，網友表示「我1.6歲就開放泡麵了...」、「其實我也常常給小孩吃，還沒三歲」、「古早觀念的垃圾食物該丟了 個人是不會阻止小孩吃泡麵」、「還好吧 我兒子也蠻愛吃的 但是我會用煮的」。

但多數網友則冷淡回應表示「我沒什麼看法，因為那不是我的小孩」、「自己養的自己負責」、「不是我們自己的小孩 無法干涉」、「自己的小孩自己顧」、「心疼歸心疼也只能放心底，畢竟這不是你的孩子」、「媽媽不心疼，你就當作沒看到吧」；原PO在留言區補充回應，表示她和嫂嫂感情不錯，雖然兩人不常見面。

她心疼嫂嫂小孩常吃泡麵，卻被網友回應不是自己的孩子無須干涉太多。（翻攝自臉書姑九賤婆媳討論區）

她心疼嫂嫂小孩常吃泡麵，卻被網友回應不是自己的孩子無須干涉太多。（翻攝自臉書姑九賤婆媳討論區）