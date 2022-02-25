就在俄羅斯全面入侵烏克蘭、西方世界準備團結一致對抗威脅之際，軍事新聞網站「Breaking Defense」24日報導，法國卻在此時宣布解除與澳洲的戰略夥伴關係，因為該國去年在未事先協商或通知下，逕自「棄單」法製潛艦，轉向美英的核子潛艦技術。

根據報導，法國政府在新發表的《法國印太戰略》（France’s Indo‑Pacific Strategy）中，痛批澳洲在未事先協商或通知下，於2021年9月「背棄與法國的信任關係」，包括取消未來潛艦計畫（Future Submarine Program）等，讓法國決定重新評估雙方的戰略夥伴關係，未來將根據當地區域夥伴和國家利益，以個案模式推進與澳洲的雙邊合作。

美國和英國2021年9月投下震撼彈，宣布與澳洲共享機密核子動力攻擊潛艦技術，以在印太區域對抗中國大陸。不過這也代表法國海軍集團（Naval Group）2016年得標的澳洲下一代柴電動力潛艦計畫慘遭放棄。

圖為美國「維吉尼亞號」核子動力攻擊潛艦（SSN 774）。（圖／DVIDS）

不過法國雖然繼續對澳洲「開砲」，但在《法國印太戰略》中，其與美國卻仍維持良好的合作關係；該文件指出，法國「有意與這個印太區域的盟友及主要參與者保持密切關係」，並加強協調美英澳「AUKUS」聯盟引發的潛艦標案等問題。除此之外，法國也仍與印度、日本、印尼、新加坡和越南等印太國家維持戰略夥伴關係。

不過「Breaking Defense」指出，澳洲放棄法製潛艦的決定「有跡可尋」，因為法國得標5年卻仍未開工建造，導致澳洲現役的柯林斯級即使接受延壽升級，也可能在新潛艦服役前失去戰力；且澳洲2021年6月也傳出正在尋找「替代方案」的消息，當時法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）還曾寫私人信件安撫澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。