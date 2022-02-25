大陸央視新聞報導，大陸最高人民法院微信公號25日消息，為指導各級法院貫徹實施好《民法典》，充分發揮《總則編》在《民法典》中統領全局的作用，依法保護民事主體的合法權益，大力弘揚社會主義核心價值觀，最高法院制定了《關於適用〈中華人民共和國民法典〉總則編若干問題的解釋》（《解釋》），25日正式對外發布，自3月1日起施行。

《總則編》司法解釋共39條，分為一般規定、民事權利能力和民事行為能力、監護、宣告失蹤和宣告死亡、民事法律行為、代理、民事責任、訴訟時效和附則9個部分。

《解釋》主要有三個特點：

一是在理念上大力弘揚社會主義核心價值觀，細化了正當防衛、緊急避險、見義勇為的制度規則，進一步在「扶不扶」「勸不勸」「追不追」「救不救」「為不為」「管不管」等問題上亮明態度，堅決防止「和稀泥」，讓司法有力量、有是非、有溫度，讓群眾有溫暖、有遵循、有保障。

二是內容上凸出強調權利保護。將自然人的權利保護置於中心位置，從保護未成年人、胎兒利益，規範權利的行使，平衡失蹤人與利害關係人利益等方面作出系統規定，體現了人民至上的司法立場。

三是形式上體現小而精的起草思路。始終堅持以問題為導向、以審判執行需求為出發點、以準確理解和適用《民法典》為原則，聚焦《總則編》明確相應的法律適用規則。