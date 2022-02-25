越南籍一名阮姓男子去年5月透過女友人約出另名團姓男子，團男現身後隨即遭綁架施虐，阮男還強迫團打電話回越南，向家人討1億越南盾，不從則揚言斷其10指。台中地檢署偵結，依加重強盜、恐嚇取財未遂、妨害自由與傷害等罪，將阮男起訴。

起訴書指出，阮男委託女友人以臉書聯繫團男，團男不知情便傻傻至台中市一處金屬工廠赴約，豈料遭到埋伏在該處的阮男一行人綁架勒索，逼迫阮男打電話回越南向家人討1億越南盾（折合新台幣約15萬元），若不從則「慢慢砍掉手指頭」。

檢警調查，團男雖告訴阮男等人他並無那麼多錢，但阮男等人不相信，還變本加厲將團男的雙手綑綁，劫走其身上的5000元現金，將其以鐵鍊綁在床上，拿刀刺阮男，甚至還將阮男的衣服脫光強拍裸照，最後逼團男簽下借據才放人。

事後團男獲釋後，渾身是傷逃亡警局報案，警方獲報後，火速循線前往涉案的阮姓男子家中搜索與查扣證據，台中地檢署今日偵結，認定阮男涉犯加重強盜、恐嚇取財未遂、妨害自由與傷害等數罪，依法將其提起公訴。