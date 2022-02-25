已經越境攻入烏克蘭的俄軍目前正兵分3路快速推進，其目標分別是南部的奧德薩（Odesa）、東部的哈爾科夫（Kharkiv）與北部的基輔（Kyiv），其間遭到烏克蘭部隊的抵抗。外界普遍認為俄軍無論是在數量還是品質上都佔據明顯優勢，俄羅斯在烏克蘭南部的黑海和地中海也聚集了強大的海軍力量，另有2艘巡洋艦在美國杜魯門號航母不遠的地方進行牽制與監控。

俄軍主要分成北東南3路對烏克蘭進攻，烏國境內有多處軍事設施遭到砲擊與導彈攻擊。（圖／美聯社）

據《環球時報》報導，俄總統普丁24日發表電視講話後發起特別軍事行動，俄黑海艦隊在亞速海和黑海奧德薩的登陸行動已經開始，當地居民表示已聽到附近有炮擊聲。俄軍南路目標奧德薩位於烏克蘭南部，它是烏克蘭第4大城市，為黑海沿岸最重要的港口之一，其海路、水路、陸路網路相連，是輻射整個東歐地區的交通樞紐。2014年克里米亞被併入俄羅斯，塞維斯托波港的烏克蘭海軍被迫移防奧德薩，因此也成為烏克蘭接受北約軍事援助的主要海上通道，對烏克蘭的軍事價值陡然提升。俄軍利用大規模兩棲登陸行動控制奧德薩，有重要戰略作用。

在烏克蘭首都基輔街道上，一名烏克蘭士兵正在檢視一架被擊落的俄羅斯戰機殘骸。（圖／路透）

報導說，俄軍第2路往蘭東部哈爾科夫，為烏克蘭第2大城市，也是該國重工業、文化、教育中心之一。軍事專家認為，速戰速決對俄軍最為有利，俄羅斯在東部哈爾科夫和南部奧德薩兩個方向同時展開軍事行動，令烏軍首尾難以兼顧。俄軍從奧德薩由南向北突擊、控制第聶伯河要點，並在第聶伯河以東圍殲烏軍，對烏克蘭軍隊的心理震懾作用極大，這個方向戰場形勢的發展可能會直接影響到衝突的結局。

報導說，俄軍第3路是北路，目標烏克蘭首都基輔，俄軍從與白俄羅斯接壤的過境點進入烏克蘭。此前俄、白兩國的聯合軍事演習延期結束，參演俄軍一直停留在白俄羅斯境內。白俄羅斯距離烏克蘭首都基輔近得多，烏克蘭武裝部隊總司令札盧日內稱，當天從白俄羅斯境內發射4枚彈道導彈飛入烏克蘭境內。俄軍空降部隊亦已控制了距離基輔市中心僅40公里的安東諾夫機場，烏軍正在進行反攻試圖奪回。

首都基輔一棟大樓遭到俄軍砲火攻擊而殘破不堪。（圖／路透）

專家表示，就俄烏軍力對比而言，外界普遍認為俄軍無論是在數量還是品質上都佔據明顯優勢。俄方宣稱已使用精確制導武器摧毀烏軍的軍事基礎設施、防空設施、軍用機場和航空部隊。而烏軍防空能力僅有少量的早期型S-300遠端防空系統，缺乏現代化的警戒雷達。

在地面裝備方面，俄軍至少動用了包括T-72、T-80和T-90系列主戰坦克，2S3式、2S19式152毫米自行榴彈炮，龍捲風遠端火箭炮、MT-LB裝甲車和多型步兵戰車，同時還出動了伊斯坎德爾-M戰術彈道導彈和伊斯坎德爾-K巡航導彈。烏軍的主要裝備與俄軍同源，以T-64、T-72和T-80系列主戰坦克，2S7式203毫米自行榴彈炮和2S19式152毫米自行榴彈炮，少量的龍捲風遠端火箭炮和SS-21戰術彈道導彈為主，但大部分沒有經過現代化改造，性能上明顯遜色。為抵擋俄軍坦克，烏軍依靠簡單宣容易操作的單兵反坦克導彈，包括美制標槍和英制NLAW反坦克導彈。

烏克蘭馬里歐波一座軍事基地遭俄軍攻擊，損失慘重。（圖／路透）

而在海空軍方面，俄烏差距更為明顯，烏克蘭海軍基本只有象徵意義。

雖然北約多次警告俄羅斯即將動武，但俄軍動手之後，外界才發現北約其實並沒有做好應對衝突的準備，因為他們不認俄羅斯會馬上攻擊烏克蘭。美五角大廈高級官員表示，儘管俄羅斯在烏克蘭南部的黑海和地中海聚集了強大的海軍力量，在黑海擁有超過10艘登陸艦，俄2艘巡洋艦就在美國杜魯門號航母不遠的地方，但俄羅斯顯然只是在監視杜魯門號是典型的情報監控。