俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊後，西方對俄國展開大規模制裁，其中包括金融制裁。專家指出，拜加密貨幣在俄國興起所賜，俄羅斯更容易躲避歐美金融制裁。

美國與歐盟的金融制裁主要仍依賴銀行執行規定，若是受制裁的企業或個人想要以美元或歐元等傳統貨幣進行交易，銀行有責任封鎖交易。

然而數位貨幣在標準金融體制外運作，交易紀錄在分散式帳本或區塊鏈上，傳統銀行也束手無策。

反洗錢法循專家戴爾斯頓（Ross S. Delston）指出，如果俄國決定不使用加密貨幣以外的其他貨幣，就能有效躲過幾乎所有金融制裁。

美國財政部早已察覺這項問題，官員在2021年10月的報告便示警，數位貨幣「可能降低美國制裁的效力。」

美國官員指出，不法分子可持有數位貨幣，並在傳統金融體制外移轉資金。美國已經留意這項潛在風險，若不加以控制，此類數位資產和付款系統可能削弱美國制裁的效力。

區塊鏈分析組織Chainalysis指出，東歐是犯罪活動相關加密貨幣交易最猖獗的地方之一。2020年暗網市場透過網站進行非法交易，獲得價值17億美元的加密貨幣，創下新高紀錄。

儘管如此，戴爾斯頓表示，規避制裁不是把所有美元計價的資產投入比特幣那麼簡單，不是每樣東西都能用加密貨幣購買，食品便是一例，俄國的食品多為進口。

戴爾斯頓指出，相較於時時刻刻都在變動的加密貨幣，食品供應商應該想收全球儲備貨幣美元吧。

此外，石油出口是俄國經濟的一大支柱，但石油卻是以美元計價。

然而俄國還是有辦法能降低制裁的痛苦，可以倣效伊朗。伊朗和俄國一樣也是石油出口國，長期遭受美國經濟禁運，但伊朗透過比特幣挖礦減輕制裁帶來的壓力。