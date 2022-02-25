俄烏戰事進入第二天，俄軍對烏克蘭首都進行空襲，美國官員警告基輔不久後恐將淪陷。鑑於俄軍已兵臨城下，烏克蘭總統澤淪斯基周五提議停戰和談，克林姆林宮隨後給予正面回應，指普丁將派代表團至白俄羅斯與烏方進行談判。

針對烏克蘭的和談提議，克宮發言人皮斯科夫（Dmitry Peskov）周五向媒體表示，「普丁準備好派遣一個代表團至白俄羅斯首都明斯克進行談判。」

儘管烏克蘭砲聲隆隆，但全球市場恐慌暫時平緩，亞股在華爾街股市戲劇性逆轉翻紅的帶領下，周五全面反彈，韓股上漲1.1％，日股更強彈近2％。歐股隨後開高，德國與法國大盤勁揚逾2.8％，英國大盤則飆升3％，Stoxx 600泛歐股市指數也彈升2.9％。

美股緊跟著開高，道瓊工業指數上漲逾100點或0.4％，標普5百指數續漲0.5％，那斯達克指數則開高0.6％。

有美股恐慌指數之稱的CBOE波動率指數（VIX）降至30點以下報29.41，大跌3％。

油價則走弱，紐約與布蘭特期油分別拉回至93.44與99.22美元。兩大原油指標周四盤中曾雙雙攻破100美元整數大關，為2014年來首見。

烏克蘭外長庫勒巴表示，首都基輔周五早上「遭到猛烈的火箭空襲，多處地方傳出爆炸。」庫勒巴更大聲疾呼國際社會對俄羅斯採取更嚴厲的嚇阻手段，包括封殺俄羅斯使用支付系統SWIFT。

烏克蘭總統澤倫斯基發表聲明指出，俄入侵烏克蘭第一天至少造成烏國137人陣亡、逾3百人受傷。他還誓言會坐鎮基輔抗俄，但他也警告，「敵軍破壞部隊已進入首都。」

美國國務卿布林肯周四向媒體表示，烏克蘭首都基輔「可能不久後就會遭到圍困」。

俄國外長拉夫羅夫向國營媒體表示，「俄國已準備好隨時與烏克蘭進行談判，只要烏軍聽從普丁的指示不再反抗並棄械投降。」

聯合國指出，普丁下令攻打烏克蘭後引發俄羅斯國內爆發反戰的示威活動，大批民眾走上在聖彼得堡街頭抗議，但有超過1800人遭到當局逮捕。