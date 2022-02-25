俄羅斯總統普丁24日正式在烏克蘭東部發動「特種軍事作戰」，25日晚間進攻烏克蘭首都基輔，俄烏情勢也一舉成全球關注焦點。有媒體人分析指出，普丁會出兵攻打烏克蘭，可能賭的正是北約不敢派兵，因為北約如果派兵，等於介入非成員國的國務，還要跟俄羅斯發生全面對決，變成第三次世界大戰，因此，他賭沒有任何一國願出手，只會坐看烏克蘭被攻破，讓防線退到波蘭去。

媒體人臉書粉專「文翔政論」25日撰文指出，烏克蘭脫離蘇聯後，政權也經過親西、親俄之間輪轉，東西烏克蘭的國家認同也相差很大。而烏克蘭應該一直被俄羅斯視為跟西方世界的緩衝，波蘭等國已經加入北約，那被俄羅斯視為自己家人的烏克蘭，繼續維持搖擺的狀態，就能同時被西方跟俄羅斯接受，但如果突然往某方全力傾斜，就會有一方相當不滿。對普丁來說，烏克蘭問題是俄羅斯立即的國安問題，因此他採取行動。

「文翔政論」感慨，喜劇演員出身的烏克蘭總統澤倫斯基，此時或許置身在這世代最大的玩笑當中。

「文翔政論」分析，回顧這關鍵幾週的事態，美國一直在幫俄羅斯公布出征日期，讓澤倫斯基要親上火線說明，他也批評過美國誇大戰爭威脅引發恐慌，如今真的打仗了，西方世界卻不派兵，只做制裁，讓他心灰意冷。亦有報導指出，澤倫斯基的幕僚認為美國散播俄國入侵是為了迫使烏克蘭加入北約。

「文翔政論」認為，或許普丁真的看得很精，趁烏克蘭還沒加入北約前先下手，賭北約不敢派兵。這確實是一項豪賭，北約如果派兵，等於介入非成員國的國務，還要跟俄羅斯發生全面對決，變成世界大戰，他賭沒有任何一國願出手，只會坐看烏克蘭被攻破，讓防線退到波蘭去。他若賭贏，可以在最小損傷內控制烏克蘭，而其他國家只會出張嘴制裁，賭輸了，就會進入第三次世界大戰。

但在政治權謀之外，戰爭最大輸家永遠都是百姓，不管掌權者賭贏賭輸，打仗老百姓都要吃苦、犧牲，沒有人希望戰爭發生。

「文翔政論」也提到，要說對台灣有何參考價值？或許國族主義很好煽動，任何一個路人都能侃侃而談，但國際局勢跟大國博弈下，作為小國，要有更大的彈性跟靈活性，國家領袖應該在正確的時間做正確的決定，敢不敢逆民粹而為保家衛國之事，才是國家領袖真正的考驗。