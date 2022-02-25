吳奇隆今(25日)遭爆料和劉詩詩已走離婚程序，最快下個月官宣離婚，對此，吳奇隆身邊工作人員第一時間跳出反駁是假的，隨後更委託律師發布律師函，要求造謠博主道歉，而他本人似乎沒受影響，在微博發文替節目宣傳。

吳奇隆25日爆出離婚消息，他先是換掉和劉詩詩相襯的Q版卡通圖片微博頭像，改成真人照，手上看得出戴婚戒，似乎在闢謠傳言，而他同時也委託律師發布律師函，要造謠者立即停止侵權行為、刪除捏造、誹謗之內容，並且「向吳奇隆先生公開賠禮道歉」。

吳奇隆換微博頭像。(圖／取自微博)

吳奇隆發律師函。(圖／取自微博)

而他本人似乎心情沒受到影響，在微博發文宣傳晚間將播出的節目。「吃瓜少女張小寒」近日以漫畫形式影射大齡男星因戀上同劇淡顏系女星，而拋棄交往10多年的經紀人女友，未料，最近又戀上一名與前任神似的年輕女助理，疑似婚變，而外界根據線索瘋猜是吳奇隆，對此，他透過工作人員向《中時》表示：「假的，正在走法律途徑解決。」