俄羅斯入侵烏克蘭，敘利亞總統府今天發布聲明表示，總統阿塞德已致電俄國總統蒲亭表達支持。緬甸軍政府則稱，俄國入侵烏克蘭具正當性，展現莫斯科的世界強權地位。

路透社報導，自從俄國2015年介入敘利亞內戰，對反抗軍把持地區展開大規模空襲，替阿塞德（Bashar al-Assad）扭轉局勢後，阿塞德就一直是蒲亭的堅定盟友。

阿塞德在電話中形容，俄國對烏克蘭發動攻擊是「改正歷史」。

敘利亞總統府聲明，「（阿塞德）閣下強調，敘利亞堅信俄羅斯的正確立場，與俄羅斯聯邦站在一起。」

敘利亞22日也承認烏東分離主義分子掌控的2個地區為獨立國家。蒲亭聲稱，為了保護烏東，因此對烏克蘭採取「特殊軍事行動」。

緬甸軍政府今天則支持重要盟友及主要武器供應國俄羅斯，稱俄羅斯進攻烏克蘭具「正當性」，展現了俄國身為世界強權的地位。

法新社報導，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，俄國軍隊「採取維護國家主權的正當行動」。

他在聲明中表示，「俄羅斯向全世界展現它身為世界強權的地位。」他的聲明也以俄文發布。

莫斯科是緬甸軍閥的主要盟友與武器供應國，也多次在聯合國庇護這個遭到孤立國家。

緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）去年曾與俄羅斯國營武器出口商羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）負責人在莫斯科會面，商討「軍事技術合作的可能性」。

俄羅斯「塔斯社」（TASS）報導，敏昂萊之後告訴俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu），緬甸軍隊成為區域最強大軍力之一，要感謝俄國幫忙。

美國財政部24日表示，要對俄羅斯的另一盟友白俄羅斯發動制裁，因白俄在俄羅斯進攻烏克蘭中扮演協助角色，制裁對象包括白俄的24名個人與實體。

美國財政部表示，制裁目標包括白俄羅斯投資銀行（Belinvestbank）及Bank Dabrabyt，以及國防與安全產業和國防官員。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110225