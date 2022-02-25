蘋果旗下商品多樣，廣受果粉喜愛，但一名男網友抱怨，蘋果的「二代巧控滑鼠」設計不周，因此充電時無法繼續使用，讓他相當不滿，暗指它是「最笨的蘋果商品」，引起不少網友共鳴，不過也有過來人持相反意見，認為睡前趕快充電就好，其實影響不大。

蘋果二代巧控滑鼠採無線及有線兩種充電方式，但充電時就無法繼續使用。（示意圖／Shutterstock）

一名男網友在網路論壇Dcard發文抱怨，認為蘋果的二代巧控滑鼠十分難用，直言「如果你覺得自己很笨，請記住有一名蘋果的設計師曾經設計一個充電時無法使用的滑鼠」。從照片可見，二代巧控滑鼠的充電孔設計在滑鼠底部，若接上充電線就無法繼續使用。

貼文曝光後，不少網友點頭直呼，「氣死，我也覺得難用」、「可能他們沒有想到客戶沒有一次買2顆」、「上一代更爛，用一般的電池供電，超級容易沒電，快沒電藍牙就連不上電腦，用到爆氣，而且還超難握」。

不過也有過來人持相反意見，「一堆人不推，但說實在真的很少需要充電，反正隨時看得到電量就睡覺充一充吧」、「充一次可以用超久，而且電腦也會顯示電力，我用六年從來沒有困擾過這個問題」、「我用了2年充電次數可能10次上下，真的很省電，而且外型好看也蠻輕巧的，給過」。

蘋果二代巧控滑鼠於2015年推出，取消了第一代需要更換電池的設計，改用無線及有線的充電方式，根據蘋果官網介紹，二代巧控滑鼠配備超持久的內建電池，每次充飽電可提供約一個月或更長時間的電力。