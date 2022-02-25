台中舊城區再添1家新飯店！耗資7億元打造的台中鳳凰酒店，總客房數260間，主打親子酒店，今年1月農曆春節前試營運，目前平均住房率達6成，228連假訂房幾近客滿，預計今年6月正式開幕。

位於中區柳川東路與民權路口的台中鳳凰酒店，為宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店業主投資的鳳凰酒店管理顧問公司，向台灣金聯租賃20年，共同投入超過7億元，將荒廢約20年的「廣擎天」地下1樓1到10樓重新整建，耗時近4年完成改造，1月中展開試營運。

據悉，「廣擎天」大樓原為青果合作社與廣鎮實業合作開發的28樓住商混合大樓，其中，地下1樓到10樓原規劃做百貨賣場，商場樓上則是700多間廣擎天套房。

不過，百貨商場在1997年1月取得使用執照後，超過8200坪空間一直閒置，地下1層至地上10層之產權最後由台灣金聯取得，因建物量體過大，台灣金聯希望尋求具有信譽且有豐富經營能力之業者合作，創造開發效益。直到2018年6月，台灣金聯與宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店業主投資之鳳凰酒店管理顧問公司簽訂20年租賃契約，砸重金打造為台中鳳凰酒店。

改建後的台中鳳凰酒店，B1規劃為多功能宴會廳「水星會所」，1樓為銀河大堂、太空酒吧，2樓為可容納450人的「鳳凰食號」自助餐廳，3至10樓為客房，共有260間客房，鎖定親子客層。

其中，又以8樓到10樓的「卡樂親子主題客房」最吸睛，9樓整層以太空元素設置豐富多元的「星際樂園主題遊戲區」，以及適合全齡層的健身房。住房價從2899元到4899元起，試營運以來，平均住房率可達6成。

台中鳳凰酒店預計今年6月正式開幕，而試營運以來，位於二樓的鳳凰食號，提供多樣的台灣古早味、日、韓、西式等多國料理，從上午7點到下午1點不間斷供餐，用餐以2小時計的運營模式，成為台中CP值高的酒店早午餐新選擇。

台中鳳凰酒店表示，台中舊城區是台灣第一個都市計畫的城市，舊城區內有台中最優美的柳川、古蹟、歷史建築等。坐落在柳川畔的台中鳳凰酒店今年1月中試營運，期望成為柳川新亮點，讓台中舊城區風華再現。