俄烏開戰，為避免當年馬航MH17班機因烏東衝擊而遭擊落的憾事重演，許多航空公司開始規劃替代航線，也讓阿拉斯加安克拉治機場的機場容量詢問因此激增。此外英俄兩國已互相向對方航空公司關閉領空。

安克拉治機場在冷戰期間曾是長程航線的過境加油中心。當時歐美航空公司往返歐亞洲時，不能經過俄國領空。

如今俄烏戰爭已經開火，烏克蘭、摩爾多瓦、白俄羅斯部分地區與俄羅斯南部都因為戰事緣故關閉領空。空中交通監測組織「安全空域」（Safe Airspace）日前已對全球航空公司發布警告，表示應停止飛越烏克蘭所有領空，以避免2014年馬航MH17班機在烏克蘭上空遭飛彈擊落的憾事重演。

專門提供航空諮詢服務的OPSGROUE也表示，任何借道俄羅斯領空的航空公司最好擬定應變計畫。繼英國宣布對俄國航空公司關閉空域後，俄羅斯為報復英國制裁，也在25日表示將禁止英國航空飛越領空。

聯合國旗下的國際民航組織（ICAO）預定25日將針對俄烏衝突一事進行討論。

鑒於兩國戰事已對飛航安全造成嚴重威脅，日本航空公司24日晚間取消了飛往莫斯科的航班。阿聯酋航空則聲稱已對飛往斯德哥爾摩、莫斯科與聖彼得堡等航線進行調整。美國航空業者也因航線變動，導致飛行時間拉長。

此外航空公司也在評估國際油價24日一舉衝破105美元的衝擊。在全球航空需求因疫情關係仍舊處於低迷之際，油價飆高將導致航空業者的營運成本激增。

傑富瑞分析師指出，受戰爭緣故，歐洲航空業者的長期需求預料將受衝擊。該投行指出2014年俄國入侵克里米亞後的兩年期間，歐盟與烏克蘭及俄羅斯的空中交通量銳減27％。

此外航太業者還擔憂，在國際對俄羅斯企業祭出制裁下，飛機租賃公司的付款勢必將受打亂，飛機零件供應也受影響。俄國目前共有980架客機，其中有777架是向海外公司租賃。