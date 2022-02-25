遠傳、亞太電信25日召開董事會，並共同於25日晚上8點30分宣布與亞太電信簽訂合併契約簽署。遠傳預計發行3.57億新股合併亞太電信，1股的亞太電信將換持遠傳電信0.0934406股，以遠傳25日股價69.3元計算，市場推估遠傳將以247億元併購亞太電，雙方合併後用戶數規模將達920萬用戶。

台灣電信產業將邁入新紀元，中華電信仍以超過1100萬的行動用戶領先，但與台灣大合併台灣之星後之用戶規模980萬、遠傳合併亞太電後用戶規模920萬已相當接近。台灣大哥大針對此回應，雙方門當戶對，台灣大給予最高祝福，台灣大樂見同業一起加入電信產業永續轉型的步伐，共同讓頻譜、能源發揮更高效益，台灣大與台灣之星的合併案，已送主管機關NCC、公平會審核中，希望儘快獲得核准，用5G加速台灣產業轉型升級。

中華電信稍後亦將發表看法。

遠傳總經理井琪表示，雙方希望今年9月30日完成合併，但仍待NCC等主管機關審核通過。井琪強調，預期雙方合併後第一年就會發揮綜效，以雙方2021年的營收來看，2023年合併後的新遠傳電信將以挑戰千億元營收目標。

合併後，遠傳為存續公司、亞太電為消滅公司。完成併購案後，亞太電大股東未來將在遠傳持有4％左右股權。

遠傳董事長徐旭東強調，遠傳和亞太電決定合併乃著眼於更大的目標，包括整併後的頻譜資源、經濟規模都更大，並將進一步促進遠傳獲利成長。

亞太電信董事長暨總經理陳鵬表示，接任董座之後就一直在思考是否將雙方原訂「遠傳擴大入股亞太電信23.8％」，擴大至併購案，可以在節能減碳方面，更能增進環境永續。