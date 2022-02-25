張震20歲在《春光乍洩》中的青澀容貌。（CATCHPLAY提供）

名導王家衛經典電影《春光乍洩》4K修復版今於全台戲院大銀幕重現，絕美呈現影星梁朝偉與張國榮的不朽魅力及揪心虐戀。而片中金馬影帝張震當年年僅20歲容貌青澀、演技卻毫不生澀地詮釋小張這個角色，渾身散發著年少天真的氣息，不僅帶給深陷苦戀的梁朝偉些許溫暖和安慰，宛如片中的一抹陽光，更是讓故事與台北產生聯結的關鍵人物，因此才能在影史留下25年前台北捷運及遼寧夜市的景色。

對於電影的重映，張震也特別錄製了一段影片向觀眾問好：「《春光乍洩》是開啟我與王家衛導演的第一次合作，意義非凡，希望這一次重返大銀幕，能夠再次感動觀眾，感謝支持。」片中經典橋段不勝枚舉，張震飾演的小張，一心一意相信能把不開心的事放進錄音機留在世界盡頭，更成為許多影迷津津樂道的電影梗。而這個段落，導演王家衛採用串接定格畫面的方式，來拍攝張震站在世界盡頭的燈塔上的畫面，搭配角色的獨白，產生非常獨特的視聽效果，令人拍案叫絕。

不過後來王家衛接受訪問時透露，當時其實是礙於底片不足，所以改用相機膠捲應急之下的做法，他說：「那天我們在美洲大陸最南的地方烏斯懷雅拍攝，結果底片用光了，可是還有一個場景，杜可風想到一個辦法，我們跑去所有的照相館買膠捲，把整個場景拍成許多靜止的鏡頭，每個鏡頭長達一秒，就是這麼拍的，那時我們玩得很開心，因為很有成就感。有時候人們覺得這是你的拍片風格，我會說這不僅僅是美學上的考量，有時候也是解決問題的實際做法，而導演的工作之一就是解決問題。」化危機為轉機的創意和執行力，不禁讓人佩服。