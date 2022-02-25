俄烏開戰，俄羅斯軍隊已經攻入基輔議會以北約9公里的奧波隆區。中天新聞針對「俄烏開戰，川普︰下個是台灣，『今日烏克蘭，明日台灣』掀熱議，蔡政府︰這是境外認知作戰，你覺得？」進行街訪民調，結果民眾反應兩極，有的民眾表示，台灣不是烏克蘭，根本不用怕；不過，也有部分民眾認為，清醒一點！台灣處境跟烏克蘭真的很像。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》25日派出記者辮子妹針對「俄烏開戰，川普︰下個是台灣，『今日烏克蘭、明日台灣』掀熱議，蔡政府︰這是境外認知作戰，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項供受訪民眾選擇：

1.抓到了！川普不要再認知作戰了！

2.台灣不是烏克蘭！若開戰，美國爸爸會來救台灣

3.那…「今日香港明日台灣」也是認知作戰嗎？

4.當然不一樣！我們台灣海峽，不怕大陸打過來

5.清醒點！台灣處境跟烏克蘭很像，歐美現在都不幫烏克蘭。

該街訪民調結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中3人選擇選項1；6人選擇選項2；0人選擇選項3；5人選擇選項4；6人選擇選項5。

有一位婦人表示，「美國實在是沒那麼可靠，還是要靠自己」。另外一位婦人也認為，「我覺得還是不要靠老美好了，因為他們參與的一些國家都很慘」。

一位正妹則表示，「要自力更生，要自己救自己」，同行友人說，「不要依靠別人，然後靠我們自己」。一名男生坦言，「還沒碰到是一回事，真的碰到是一回事，對呀，就跟我今天我朋友說，如果我怎樣你會幫我嗎？都說會呀，可是真正碰到，就不知道呀，畢竟我們很多人都這樣子」。

還有年輕人認為，「有什麼理由，別人會來幫我們呢？」、「打仗的成本太高了，沒有人會想去。幹嘛去蹚這渾水？」、「不可能會打，因為我們有台積電」、「美國爸爸會來救台灣」。