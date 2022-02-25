俄軍持續進攻，稍早消息傳出俄羅斯坦克已經成功駛進烏克蘭首都基輔（Kyiv）奪下控制權，而推特上流傳許多當地無辜車輛遭俄軍坦克車輾壓畫面，還有民眾隨手拍下坦克現身街頭，嚇得驚慌失措。

俄羅斯持續對烏克蘭展開三面包夾攻勢，更傳出連發傘兵著陸打算一舉攻下首都基輔，而烏克蘭國民衛隊(NGU)也不是省油的燈。外媒報導，歷經昨日一夜激戰，烏克蘭成功奪回著陸跑道權。儘管烏克蘭國民衛隊在高速公路上列隊一整排防禦陣容，並呼籲人民待在家準備自製彈藥，不過來勢洶洶的俄羅斯坦克車大搖大擺橫行街頭，釀成許多意外。

根據外媒「希臘記者」(GreekReporter)報導，當地官員已證實俄軍坦克行經北部的奧波隆（Obolon）成功進軍首都。一名烏克蘭記者克雷貝特(Alexander Khrebet)從高處拍下的畫面顯示，道路上車來車往，俄軍駕駛的坦克車隨機輾過一台路過車輛。就在影片公開2個小時後，克雷貝特又上傳一段畫面，一群人圍繞著不久前遭輾壓的汽車，正在奮力搶救一名受困其中的老人，目前老人傷勢不明。

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022

An old man rescued from the smashed car https://t.co/2kWOOGQgVd pic.twitter.com/DCGbNgYnlw — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022

另一段畫面則拍下當地某處停車場，迎面而來的坦克車直直朝著霸佔車道的汽車輾去，周圍路人嚇得驚慌失措四處逃竄，下一秒，又是一輛接著一輛的坦克若無其事地開過。

Russia army tank drove of civilians car 🙄 😒 pic.twitter.com/OdFiIzZESg — Peché Africa🇿🇦 (@peche_africa) February 25, 2022

Tanks of the Armed Forces of Ukraine on Shironintsev in Kharkov. pic.twitter.com/Ddj0N9uAkr — Brian w/ an i (@WilhelmDerErste) February 25, 2022

烏克蘭當地居民直擊俄軍坦克車從身邊經過畫面在網路上瘋傳，當局擔心首都恐怕今天就會完全淪陷。國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，政府已經招回數千名領土防衛隊，首都也已經備好18,000支衝鋒槍及彈藥已因應，短時間內基輔就會深陷戰火中。