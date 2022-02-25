2022年對壽險業可說「驚濤駭浪」，繼1月股市回檔、債券殖利率反彈，淨值蒸發2~3千億元後，2月又遇俄烏戰爭，台股25日收盤雖僅比1月下跌0.12％，但國外股市仍要看28日，且債券2月依舊大反彈，估計壽險業淨值仍要往下掉逾千億元，恐創16個月來新低。

但壽險業者分析，俄烏戰爭對資本市場應是短期影響，國際對俄羅斯的制裁力量應不太大，不過近期市場氣氛及走向「怪異」，能見度極低，影響最大的仍是3月美國聯準會（Fed）的升息速度及幅度，且3月面臨季報結算，各家壽險公司今年第一季經營都承受極大的壓力。

2月對壽險公司來說，股市波動大，股票可實現利益亦有縮小，但仍有可實現的部位；債券殖利率繼續反彈，淨值依舊會蒸發；新台幣兌美元貶值0.69％，匯兌成本下降，甚至可能有匯兌利益，所以大型壽險公司不排除還是有獲利「驚奇」，但後續若股市繼續回檔、債券殖利率再反彈，3月及第二季的獲利壓力就會更大。

1月富邦、國泰、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司，合計稅後獲利逾491億元，比2021年1月的474億元還好，主要是富邦、南山及新光獲利比去年好，富邦人壽1月底其他綜合損益（OCI）項下還有未實現利益1千億元，主要是其股票仍有不少可實現獲利，2月還是有機會獲利破百億元，連帶造成其他壽險公司的壓力，壽險業極可能趁2月中台股重回1萬8千點時實現利益。

但因為債券殖利率繼續反彈，六大壽險公司1月淨值因此減少逾2700億元，若2月繼續實現股票獲利，債券評價利益又減少，則淨值將繼續下降，六大壽險淨值可能跌破2兆元，整體壽險公司則可能降到2.2兆元左右，創16個月的新低。

2021年壽險業前2月稅前獲利1173億元，全年稅前共賺3885億元的歷史新高，今年要再獲利成長，已有極大壓力，壽險業者表示，今年以來市場氣氛很怪異，有通膨、升息等壓力，又有戰爭、地緣政治不穩的問題，仍無法確定市場的大起大落是短期現象，還是會持續一段時間，壽險業者表示現在仍難判斷。