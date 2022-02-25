為了懲罰俄羅斯全面入侵烏克蘭，歐美宣布對於俄國實施第二波金融制裁。但西方國家保留一手、不敢祭出「核彈級」手段，未將俄羅斯踢出SWIFT（環球銀行金融電信協會），惟恐對於自身造成連帶傷害。

美國財政部宣布，新一波制裁將鎖定80％的俄國金融資產並限制俄羅斯參與國際金融體系。

美國將針對俄羅斯前兩大銀行-俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）與俄羅斯外貿銀行（VTB）實施制裁。美國同時制裁俄羅斯多位重要人士與其家屬，但不包括普丁個人，也沒有把俄羅斯踢出SWIFT。

將SWIFT做為制裁武器，能削弱俄國與外界執行交易的能力，但也可能促使俄國另發展代替體系、規避美國主導的金融秩序。

歐盟第二波制裁則包括：切斷70％俄國金融體系與國際市場的聯繫，同時針對俄國重要人士在歐盟持有的資產設限。歐盟同樣未將俄國逐出SWIFT，也沒有制裁普丁。