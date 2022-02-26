前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

前駐紐西蘭大使介文汲。（資料照/陳君瑋攝）

根據路透社報導，俄羅斯總統新聞秘書表示，普丁準備派代表團前往明斯克與烏克蘭代表團展開談判。前民進黨立委郭正亮分析普丁可能的目標，並認為這項談判難度非常高；前大使介文汲也指出，普丁就是要烏克蘭在未來一百年都無法對俄羅斯有任何一點的威脅！

郭正亮25日在中天電視《正常發揮》節目中分析，現在發球權在俄羅斯手裡，普丁要達到什麼目的？最原始目標就是要烏克蘭承諾不加入北約，並且修憲法，廢除歧視俄語的「國語法」，這是最低要求。

由於俄羅斯已經入境烏東兩個共和國，並已外交承認，俄羅斯應該不會退卻，所以烏東兩個共和國應該會獨立，成為緩衝區。

第三個比較麻煩，俄羅斯可能要更多，亦即所有軍隊是否要撤離？譬如奧德賽海軍基地，俄羅斯可能就不還奧德賽，完全控制黑海，不讓歐美艦隊靠近。這很麻煩，歐美可能不會同意。另外就是俄羅斯擴大領土，包括烏克蘭第二大城哈爾科夫的大頓巴斯地區（歷史上的頓巴斯），這也很有爭議。

最後是普丁要求烏克蘭去納粹化、去軍事化。去納粹化是什麼？普丁講過，有哪些人在壓迫烏東俄羅斯人，他都知道，普丁就在講這些人。普丁認為烏克蘭有一些極右分子，澤倫斯基要不要把納粹名單整理一下？去軍事化是要保證永久放棄重新部署核彈，且要有一定的監測機制。因為烏克蘭軍方曾放狠話，考慮要恢復核彈，俄羅斯當然是非常憤怒。

郭正亮分析，談判就是有最低要求、第二層、最高層。奧德賽海軍基地、頓巴斯、納粹化、去軍事化，這些如果都包括進來，就知道這項談判難度有多高。

前大使介文汲也指出，「去軍事化」的國際慣例，就是成立「非軍事區」，不能有任何的軍事設施與人員，並放棄核武、防空設施，永不加入北約，外國軍隊永不踏入烏克蘭一步。介文汲更說，普丁目標就是要烏克蘭在未來一百年都無法對俄羅斯有任何一點的威脅！