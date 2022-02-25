由於對Omicron疫情憂慮消退，加上物價持續上揚，帶動美國1月個人支出反彈2.1％。此外聯準會（Fed）偏好的通膨指標─核心個人消費支出（PCE）物價指數更是年增5.2％，創下39年來的新高紀錄。

美國還在同一天公布1月耐久財訂單、較前一個月增加1.6％，為市場預期0.8％增幅的兩倍。至於扣除運輸與國防等波動較高部門後的核心耐久財訂單則是上升0.9％。

數據顯示，扣除運輸後，1月訂單增加0.7％；扣除國防後的訂單則月增1.6％。另外商用客機訂單則激增15.6％。

美國商務部周五發布最新報告，1月個人支出經季節調整後月增2.1％，一反前去年12月下滑的0.8％。個人所得則是與上月持平、市場先前預期為下滑0.3％。

近來多項經濟指標指出，美國年初經濟漸趨好轉。1月非農就業人口新增46.7萬人、零售銷售經季調後也較前一個月上升3.8％。薪資增加與銀行存款攀升，都讓民眾擁有更多現金進行消費。

美國銀行分析師預期，隨著對疫情的擔憂逐漸消散，加上擁有更多閒錢的民眾持續進行消費銀行，今年首季美國消費支出料可增加1.6％、全年則將增加3.4％。

由於消費支出高占美國經濟約三分之二，所以家庭支出強勁也意味第一季經濟成長可望加速。牛津經濟研究院（Oxford Economics）根據本月稍早公布的零售銷售數據，已把美國首季經濟成長估值從先前的零調高到約1.5％。

不過值得注意的是，最常被Fed用來衡量通膨指標的核心個人消費支出（PCE）物價指數年增5.2％，締造1983年4月以來新高，反映Fed在3月啟動升息循環已經勢在必行，目前市場關注的將是升息幅度。

至於涵蓋食品與能源價格，1月整體PCE則年增6.1％，也改寫1982年2月最高紀錄。若與上月相比，核心PCE上升0.5％、整體PCE則月增0.6％。