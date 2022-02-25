北屯十期熱門預售案「裕翔研山」，為了與已購客戶分享建築與藝術之美，將北屯區十期接待會館打造為文化交流場域，邀請台灣當代藝術家游文富自明（2/26）日起至4/24期間，快閃舉辦「羽研山水」藝術個展，邀請市民就近走向融入藝術基因的接待會館，欣賞羽化的山水藝術幻境。

裕翔建設董事長張庚申表示，藝術融入社區生活中，邀藝術家游文富展出的作品，將他過去20年來的經典作品開展，傳遞美學與空間趨勢，運用自然素材的藝術，未來有的會呈現在「裕翔研山」社區公設空間。

「羽研山水」是藝術家游文富以「羽毛」為藝術語言，挑戰傳統二維平面的水墨畫，所創作的三維立體水墨山水畫與人物畫。其中多件精心打造白色藝術羽燈，羽化出一道山中雲霧或白色水瀑，成為生活的美麗遇見。

游文富表示，建築也是大型藝術，他的藝術作品，與建築藝術撞出欣賞的火花，一幅由上萬根鴨毛作的「雪景」，錯落鴨毛呈現飛雨景象，作品不只近看有深意，遠觀見出畫中的情感，各有情趣。

游文富說，「鴨毛、鵝毛互有長短、粗細」，這就是讓畫作呈現立體感的重要媒材，尤以他擅長的水墨山水躍然紙上時，運用雪白羽毛為「英國女王」創作的畫像，細看畫中有軍艦還有高峰，象徵女王一人之上的江山氣勢。

北屯區十期重劃區周遭名校林立，是高度覆綠的低密度住宅聚落，裕盛建築團隊取得約670坪基地，最終以25％低建蔽率，打造NO.6新作「裕翔研山」，成就一座坐落在百米秘境花園的獨棟四併18層高樓建築，去年11月已開工動土。

「裕翔研山」座落於北屯區十期軍榮街、軍福十九路，總戶數68戶，產品規劃3房約47坪、4房50坪，每坪單價站上4字頭，總銷15億元，整體銷售突破七成。

裕盛建築團隊延續一貫打造適居建築的信念，特別攜手2018台中花博景觀設計推手、吳書原景觀設計師，與新一代傑出建築人彭文苑建築師，延伸城市綠意與基地自然，建築外觀設計取意山水畫手法，層疊水平與垂直綠意作為建築立面，讓回家的感受就像走近一座山。