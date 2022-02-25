歌壇新人 「Jocelyn 9.4.0 」推出全新單曲〈無所謂〉，這首歌深刻描述渣男，自認沒有太多感情經驗的她，笑說是用戲劇課學的代入法來深入歌中詮釋，雖然還未正式出道，但 Jocelyn 9.4.0 亮眼的才華和大將之風，與「長榮航空」和男神吳思賢（小樂）分別合作了各一首新歌，其中〈Up In The Air〉是長榮航空2022新年賀歲歌，Jocelyn 9.4.0 親臨停機坪和機內唱跳拍攝MV，其中她跟空姐還有千手觀音的趣味畫面，讓她自己看了也樂不可支，直呼：「Wow～Amazing。」

小樂則是無意間看了她的表演後，覺得這個美眉音樂潮、超會唱！當下邀請共創＋合唱了新單曲〈TOP OF ME〉。而在一生難逢的特別日子2022年2月22日發行首支主打歌《無所謂》，Jocelyn 9.4.0 覺得繼奇妙又幸運，她特別選在22時22分22秒時許願，「希望此時此刻的大家，都能有人陪伴，不管是情人、朋友還是家人！『2』這個數字代表成雙成對，也是我對我愛的人、以及愛我的人的期許，不管在哪裡，都不要孤獨一人！」

Jocelyn 9.4.0在《聲林之王3》以自創曲受到金曲評審的讚賞與肯定。比賽影片在短短1個月內創下40萬的點擊率，讓她相當興奮與感動，也因此在眾多樂迷的不停敲碗下，她進錄音室灌錄出〈無所謂〉完整版。沒什麼戀愛經驗的Jocelyn 9.4.0，因時常聽到身邊朋友講述，感情中遇到渣男的慘事，她難以理解大家又愛又恨的心情，直到在接受過戲劇訓練後，她試著用課程所學到的角色代入法，將自己投射到為愛受傷的女子身上，「事後覺得好像建構了一個劇本，而我也像是真正歷經了一段不愉快的戀情。」