俄羅斯24日宣布將對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，並發動飛彈攻擊，烏克蘭多座城市淪陷。淡江大學歐洲研究所副教授張福昌指出，美國總統拜登未來還是會緊抓「兩大國不相戰」的原則不出兵，歐洲國家也不會妄動。

針對美國未來的應對方式，張福昌接受香港媒體《中評社》專訪時舉例表示，美、俄兩大國會維持「大國不相戰」的態度。1999年的科索沃戰爭中，俄羅斯並未派兵援助交好的塞爾維亞；2008年的喬治亞戰爭，美國也未派兵。這兩個例子，就能呈現美、俄兩國都是同樣心態「不想跟對方交手」，因此，美國肯定會緊抓不出兵的基調，持續以經濟制裁應對俄羅斯。

張福昌接著表示，既然美國不會出兵，歐洲國家也不會動，科索沃戰爭等冷戰後的大小戰役，幾乎都是靠美國軍力在打。美國不動，德、法也不敢單挑俄羅斯。若是烏克蘭要跟俄羅斯硬著幹，戰爭全面擴大，必定得付出慘痛代價，死傷會更加慘重。

張福昌認為，烏俄戰爭中，美國多次誤判形勢，不了解俄羅斯和烏克蘭的歷史，以及俄羅斯一貫的談判策略。美國甚至不願釋善意，給普丁一些好處、讓他有台階下，最後讓普丁不得不採取極端方式。