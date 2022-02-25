據法國媒體報導，俄羅斯總統普丁25日在談話中呼籲烏克蘭軍隊推翻基輔領導階層。

BBC的消息指出，普丁向烏克蘭軍隊喊話：「不要讓新納粹分子和匪徒利用你的孩子、你的妻子和老人作為人體盾牌」，普丁呼籲烏軍「把權力掌握在自己手中」，並且用吸毒者和新納粹分子來形容烏克蘭領導階層官員。

稍早，俄羅斯克里姆林宮表示，總統普丁準備派出代表團前往白俄羅斯首都明斯克，與烏克蘭代表進行談判。但俄國並未聲明停止於烏克蘭境內的相關軍事行動。